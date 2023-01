Клавирното дуо „Атмосфери“ се впускат в новия проект „Маргинали"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Александра Дичева и Мила Михова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Съвместен музикално-визуален пърформанс на клавирно дуо „Атмосфери“ и визуалния артист Венелин Шурелов ще се проведе премиерно на 18 януари 2023г. от 19.00ч. в Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала". Проектът носи заглавието „Маргинали". Това е първото събитие от фестивал CULTURAMA за 2023 година, чието пето издание ще срещне публиката с изключителни български и международни артисти от всички сфери на културата и изкуствата.

Творческата идея на проекта е на двете млади пианистки Мила Михова и Александра Дичева, които спечелиха Национална стипендия „С усилия към звездите“ в област „Музика“ за 2021/2022 г. „Маргинали“ е резултат от работата на двете стипендиантки през обучителната година и е израз на техните музикални и творчески търсения и вдъхновения. В тази първа изява пред публика с проект, подкрепен от Стипендията, те избраха да представят съвместен пърформанс с визуалния артист, сценограф и автор на интерактивни инсталации Венелин Шурелов.

Концертът на дуо „Атмосфери“ ще представи естонския композитор Яан Раатс с 24 маргиналии за две пиана op.68 (1982) и соната за две пиана op.82 (1990). В контекста на музикалната програма, маргиналиите са 24 кратки пиеси без общо драматургично развитие и наратив. Всеки маргиналий въплъщава различно гранично състояние – първична агресия, медитативна съзерцателност, непоклатима решителност, остър сарказъм и др. В маргиналиите липсва кулминационна точка, те са като своеобразен прелюд към сонатата. Нейната по-крупна форма, бидейки една от най-устойчивите музикални форми въобще, контрастира на минималистичните кратки маргиналии. В сонатната форма музиката на Яан Раатс има пространството да претърпи развитие и да акумулира енергия, за да достигне до своя катарзис в последната част, която е и връхната точка в програмата.

Изминалата 2022г. бе успешна за Александра Дичева и Мила Михова, които станаха докторанти в НМА „Проф. Панчо Владигеров". Двете талантливи дами представиха програма с творби от Скрябин, Рахманинов и Шнитке по време на фестивала "Софийски музикални седмици", което им донесе и заслужено отличие "Кристална лира" на СБМТД.