Клавирното дуо Аглика Генова и Любен Димитров ще изнесат майсторски клас в Пловдив

Your browser does not support the audio element.

Клавирното дуо Аглика Генова и Любен Димитров ще изнесат майсторски клас в рамките на юбилейното 60-тото издание на Международния фестивал на камерната музика – Пловдив /26 май - 16 юни 2024 г./. Това ще се случи само на 4 юни в концертната зала на АМТИИ в Пловдив, поясниха музикантите пред Classic FM.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с клавирното дуо Аглика Генова и Любен Димитров, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Клавирното дуо Аглика Генова и Любен Димитров само два месеца след създаването си печели няколко престижни награди от конкурсите на ARD в Мюнхен, Dranoff в Маями, конкурса в Токио и конкурса „Белини“ в Италия. Оттогава ансамбълът концертира на няколко континента на сцените на Концертхаус в Берлин, зала „Бетовен“ в Бон, Кьолнската филхармония, зала „Херкулес“ в Мюнхен, Liederhalle в Щутгарт, Библиотеката на Конгреса и Националната галерия във Вашингтон, фестивалите в Гщаад и „Музикално лято“ MDR, Шлезвиг-Холщайн, Ludwigsburg, Rheingau, Schwetzingen, Сити хол в Кейптаун, фестивалите „Европейски музикални седмици“ в Пасау, „Варненско лято“, „Софийски музикални седмици“, „Мартенски музикални дни“, фестивали в Бейрут, Токио, Пекин, Рио де Жанейро, както и Ravello Festival, Woodstock Mozart Festival, Festival Miami, Chopin Piano Festival и др. През 2014 Генова и Димитров са Artists in Residence и ментори на Международния музикален фестивал в Гщаад.

Свирят под диригентството на Ейджи Оуе, Ари Разилайнен, Хану Линту, Стефан Блуние, Джон Карю, Емил Табаков, Улф Ширмер, Алън Франсис, Робин Гритън, Габриел Фелц, Александър Рудин.

За 20-годишната си история дуото записва 12 компактдиска за фирмите CPO Records и Gega New, осъществява множество световни премиери, както и интеграли на творбите за клавирно дуо на Дмитрий Шостакович, Йохан Кристиан Бах, Муцио Клементи и Панчо Владигеров. Специален акцент в дискографията им са записите на Концерти за две пиана на Мартину и Шнитке с Радиофилхармоничния оркестър на NDR под диригентството на Ейджи Oуe, Френски концерти – Мийо, Пуленк, Казадесю с Радиооркестъра на SWR и диригент Алън Франсис и Менделсон – Концерти за две пиана № 1 & 2 с Мюнхенския радиооркестър и диригент Улф Ширмер. Компактдискът Аренски – Пет сюити за две пиана, който артистите посвещават на паметта на техния учител Владимир Крайнев, както и записът на Ференц Лист – Творби за две пиана, са високо оценени от критиката.

От 2005 Генова и Димитров журират на Конкурса ARD в Мюнхен, а през 2008 – на Международния клавирен конкурс в Алмати. През 2010 двамата пианисти са привлечени за художествени ръководители на Конкурса за клавирни дуа Dranoff в Маями. Малко по-късно те създават и концертната поредица Junge Musikelite в Ауетал (Германия).

От 2009 са ръководители на катедра „Клавирно дуо“ в Хановерската висша академия за музика, театър и медии, а през 2011 основават форума за клавирно дуо Klavier im Doppelpack. Те водят множество майсторски класове по целия свят, като сред тях се откроява ежегодната академия за клавирни дуа Cloister Michaelstein в Бланкенбург/Харц, Германия, както и лятната музикална академия „Алегра“ в Русе.

Генова и Димитров са възпитаници на Националната музикална академия в София, в класа на проф. Джулия и Константин Ганеви, специализират при Владимир Крайнев в Музикалната академия в Хановер.