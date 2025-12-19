Носителите на "Echo Klassik" Аглика Генова и Любен Димитров: "Без Classic FM няма духовност"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с клавирното дуо Аглика Генова и Любен Димитров, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"В 21 век да удържиш тези 31 години е повече от геройство и това става с душа и сърце, когато човек изпълнява мисията, която е поел, по професионално посветен начин", сподели Аглика Генова в специално интервю за 31-вия рожден ден на медията. "Да продължава Classic FM да блести на небосклона на класическата музика в радиоефира, защото доказа във всичките тези 31 години, че без този ефир няма как да съществува духовност в една страна, независимо дали тя е България или друга", допълни Любен Димитров. Той призна с усмивка, че дуото и радиото са "почти набори".

Световнопризнатото клавирно дуо Аглика Генова и Любен Димитров празнува през 2025 г. своя 30-годишен творчески юбилей. В края на 1995 г. двамата музиканти предизвикват сензация, като печелят четирите големи международни конкурса за клавирни дуа - Мюнхен (ARD), Маями (Dranoff), Токио и Калтанисета (Bellini) само в рамките на две години. Оттогава Генова и Димитров са едни от най-търсените в международен мащаб клавирни дуа. Техните рецитали и участия с известни оркестри и диригенти на най-големите концертни сцени в света са ентусиазирано приветствани както от публиката, така и от музикалната преса.





Двамата забележителни артисти и брилянтни изпълнители избраха откриващия концерт на Европейския музикален фестивал Варна 2025 за ексклузивното събитие в България, с което зарадваха публиката в юбилейната за тях година. Концертът бе и своеобразна премиера за България на най-новия звукозаписен проект на ансамбъла – пълните събрани съчинения за клавирно дуо на френския импресионист Клод Дебюси, издаден от лейбъла “Oehms Classics”.

Първата част от този забележителен тричастен интеграл, записан в прочутото студио на WDR (Westdeutscher Rundfunk) в Кьолн, имаше своята бляскава световна премиера на 16 май в Мюнхен като част от официалното честване на 30-годишната творческа дейност на прочутия ансамбъл. Варненските меломани имаха привилегията да се докоснат до задълбочената, проникновена и майсторска интерпретация на една изцяло френска програма за клавирно дуо, в която наред с творби на Дебюси бе представена музика от Равел и Жермен Тайефер.

В студиото на Classic FM Аглика Генова и Любен Димитров представиха двата издадени диска от интеграла за клавирно дуо на Дебюси, а третата част предстои да бъде издадена на 23 януари 2026г.