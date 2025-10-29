Клавирен рецитал „От романтични видения до съвременни звукови пейзажи“ на Миа Елезович

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Миа Елезович, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 29 октомври от 19.00ч. в зала "България" хърватската пианистка Миа Елезович ще представи на публиката своеобразен антологичен преглед на хърватски композитори, включили „ново“ звучене в своето творчество. В допълнение към произведенията на хърватските композитори, програмата включва композиции от Ференц Лист и Роберт Шуман. Целта на този концерт е да допринесе за културното многообразие и популяризиране на съвременната хърватска музика на международната сцена. Събитието се реализира с подкрепата на Посолството на Република Хърватия в България, а билетите са в продажба на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

Програма:

Дора Пеячевич: Из цикъла „Животът на цветята“, оп. 19

Роберт Шуман: Из „Детски сцени“, оп. 15

Давор Бранимир Винце: „Бягство“

Лаура Чуперяни: ReMiniScenes

Даворин Кемпф: „Звуков пейзаж“

Ференц Лист: Ноктюрно №3 „Любовни мечти“

Ференц Лист: „Долината на Оберман“

Миа Елезович започва много рано международната си концертна дейност. Тя е изнесла множество солови клавирни рецитали и е участвала в различни камерни ансамбли в Европа, Северна и Централна Америка и Азия. Като солистка е свирила със Загребската филхармония, Симфоничния оркестър на Хърватското радио и телевизия, Дубровнишкия симфоничен оркестър, Хърватския камерен оркестър и оркестъра "Гаудеамус". Сред диригентите, с които си сътрудничи успешно, са Казуши Оно, Павле Дешпал, Паскал Рофе, Петер Шкерянец и Златан Сързич и др.

Миа Елезович с удоволствие гостува често и открояващо се на радио и телевизионни програми в Хърватия и Германия и участва на много местни и международни фестивали за класическа музика. Нека споменем само няколко от фестивалите: Музикалното биенале в Загреб, Фестивала на Музикалната академия в Хамамацу (Япония), Музикаления фестивал в Шлезвиг-Холщайн (Германия), Международните холандски музикални сесии (Нидерландия), Международния фестивал на клавишните инструменти (Ню Йорк, САЩ), Музикалния фестивал в Лас Вегас (САЩ), „Меранофест“ (Италия) и др.

Като пианистка с изтънчен слух и чувство за камерна музика, тя си сътрудничи с множество изтъкнати ансамбли и музиканти като Загребското китарно трио, Фабио ди Касола, Радован Кавалин, Влатка Пельхан, Йелена Очич, Чарли Сием, Дейвид Пиа, с членовете на немските оркестър „Гюрцених“ и Мюнхенския радио оркестър, East Coast Contemporary Ensemble и с „Le Train Blue“.

След успешно прослушване през 2006 г. в Мадрид, Миа Елезович е ангажирана като соло пианистка в Испанския национален ансамбъл за съвременна музика. От 2011 г. е член на ансамбъл „Alisios Camerata“, а от 2019 г. е член на ансамбъла за съвременна музика „Synchronos“. По покана на известния тенор Уилям Луис и Френско-американската вокална академия на САЩ, от 2012 г. Миа Елезович прекарва всяко лято в Залцбург като част от вокалната програмата за млади квартети, с които работи върху опери на Моцарт и лидове (като същевременно е и директор на програмата).

Била е стипендиант на няколко престижни институции: Fondazione Roma, Soros Foundation, Rotary Deutschland. Тя е носител на множество международни награди и признания.

Освен с концертна дейност, Миа Елезович се занимава активно и с преподаване. Преподавалa е на млади пианисти в Международното училище във Франкфурт, Музикалното училище „Алфа“ (Куинс, Ню Йорк) и в Музикалната и художествена академия на Берген (Орадел, Ню Джърси). От 2005 до 2006 г. е асистент в катедрата по пиано в Университета по изкуствата в Киото, Градския университет по изкуствата в Киото и Британското училище в Токио. Преподавала е на фестивалите „Terra Magica“ в Пореч, „Westfield-SummerMusic-Programm“ в Уестфийлд, в Ross School в Ню Йорк, САЩ, както и Euregional Chamber Music Festival в Маастрихт, Нидерландия. Била е преподавател и в Кралската консерватория в Лиеж (Белгия) и в Академията по изкуствата в Сплит и Академията по изкуства и култура в Осиек. От 2023 г. е доцент в Академията по изкуства и култура в Осиек. Член на комисията на международните конкурси по пиано „World Pianist Invitational“ (САЩ), Музикална награда на Маастрихт (Холандия), „World Piano Teachers Association“ (Полша) и „Una corda“ (Хърватия).

Пианистката Миа Елезович учи и завършва на деветнадесетгодишна възраст в Музикалната академия в Загреб в класа на проф. Звездана Башич. След което учи музика в Университета за музика и сценични изкуства във Виена, а по-късно продължава образованието си в класа на проф. Херберт Зайдел във Франкфуртския университет за музика и сценични изкуства. Освен че учи в чужбина, тя се подготвя и за магистърска степен в Музикалната академия в Загреб, която завършва успешно.

През 2004 г. японското правителство я кани на десетмесечен учебен престой в Киото, по време на който посещава Showa Academia Musicae и се посвещава интензивно на изучаването на клавирни произведения от съвременни японски композитори. През 2007 г. Миа Елезович се мести в Ню Йорк, където от Музикалното училище в Манхатън получава пълна стипендия и започва специализацията си в програмата „Съвременен пърформанс“, базирана на изучаването и изпълнението на съвременни композитори. Две години по-късно тя успешно завършва това образование и получава и втората си магистърска степен.