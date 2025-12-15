Класиката е съвремие в дебютната фотоизложба на Валентин Пеев “Никога повече, и отново”

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с фотографите Димитри Стефанов /основателя на BECА/ и Валентин Пеев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Дебютната фотографска изложба „Никога повече, и отново“ на Валентин Пеев ще посрещне своята публика на 17 декември от 19:00 часа в BECA Center of Visual Storytelling / Café Synthesis на бул. „Васил Левски“ 57. Събитието ще се състои в присъствието на автора, а куратор на проекта е Велина Стефанова. Изложбата е осъществена благодарение на BECA Foundation, като част от дългосрочната инициатива на Фондацията да подкрепя развитието на талантливи автори и да насърчава тяхната творческа и професионална реализация, както и с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Дебюти“ 2024 г.

“Никога повече, и отново” е фотографска серия, родена от усещането на автора, че любовта живее в едно неуловимо пространство между раздяла и завръщане. Вдъхновен от „Гарванът“ на Едгар Алън По, проектът не повтаря поемата, а предлага собствено продължение на нейната драматургия. Там, където текстът произнася окончателност, фотографията допуска завръщане.

Използвайки аналогова камера със среден формат и хроматични метафори, Валентин придава на своите изображения естетика, близка до съвременния пиктореализъм. Мъгливи, приглушени образи, които не документират случки, а материализират емоционални състояния. Фотографията тук не е свидетел, а реалността е само декор. Герои, сцени и символи се появяват като фрагменти от лична история, която вече не принадлежи на автора, а на зрителя.

По този начин проектът цели да се свърже с онези, които някога са очаквали нечие завръщане, колкото абсурдно и илюзорно да е то. Защото любовта рядко завършва с окончателност. Обикновено човек декларира „никога повече“ като защитен жест, но въпреки това, неизбежно настъпва „и отново“.

ЗА АВТОРА:

Пътят на Валентин Пеев към фотографията е едновременно закономерен и необичаен. Роден през 1987 г. в София, той израства в семейство, в което спортът и киното са част от ежедневието. Детството му преминава между планинските пейзажи и филмовите площадки, а дисциплината на ски спорта оформя характера му толкова силно, колкото и първите срещи с камерата. След години, прекарани като състезател и преподавател по ски, както и като каскадьор във филмовата индустрия, визуалното мислене става основа на неговата творческа идентичност. Макар фотографията да присъства в живота му от ученическите години, именно включването му в общността на BECA Before Creating Academy през 2022 г. насочва погледа му към по-лични, интимни истории. Пеев работи почти изцяло аналогово, превръщайки процеса – от заснемането до проявяването и копирането – в самостоятелен ритуал. Неговият стил е повлиян от автори като Игор Познер и Дайдо Морияма, както и от киното на Дейвид Линч и Андрей Тарковски, чието чувство за мистерия ясно отеква в новия му проект.

ЗА ФОНДАЦИЯТА:

BECA Foundation продължава мисията си да развива визуалната култура в България и да подкрепя новото поколение фотографи чрез образователни инициативи, творчески програми и предоставяне на платформи за изява. Създаването на собствена концептуална галерия е част от стремежа на Фондацията да дава възможност на млади автори да представят своите идеи и да достигнат до по-широка публика. Вярвайки в силата на визуалния разказ да засяга социални теми и да създава истински диалог със зрителя, организацията поставя фотографията в центъра на съвременните културни процеси.

Изложбата „Никога повече, и отново“ е важен елемент от усилията на Фондацията да насърчава дебютни проекти и да подпомага художественото развитие на талантливи автори. Подкрепена от Национален фонд „Култура“, тя е още една стъпка към утвърждаването на нови гласове във фотографското изкуство у нас.