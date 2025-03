Класическата музика звучи във филма "Татко" - пълнометражен дебют на Димитрис Георгиев и Марий Росен

Your browser does not support the audio element. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Димитрис Георгиев и Марий Росен, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Заповядайте на премиерата на филма "Татко" на 21 март от 18:00 в кино ''Люмиер". Той е част от програмата "Ново българско кино" на "София Филм Фест" 2025.

Това е дебютен пълнометражен филм на режисьорите Димитрис Георгиев и Марий Росен. Мъж се завръща след пет години, прекарани в затвор в чужбина. Той иска да започне живота си начисто, но среща само трудности. Доведеният му син си поставя за цел да го съблазни и това води до трагедия в семейството.

Сътрудничеството между Димитрис Георгиев и Марий Росен започва със съвместната им работа по сценариите на късометражните филми Това лято през зимата, Заедно без теб и Това, което остава. Двамата надграждат съвместните си търсения във филма Заедно без теб. В него Марий Росен вече не е само сценарист, но се включва и във всеки един от етапите на реализацията на продукцията. Татко е техният общ пълнометражен дебют. Двамата са членове на Европейската филмова академия.



ФИЛМОГРАФИЯ



2020 Това лято през зимата (Summer in a Winter’s Day) – къс.

2020 Заедно без теб (So Close Away) – къс.

2021 Краят на кръга (The End of the Circle) – къс.

2022 Рак, омар и стрида (Cancer, Capricorn and Pisces) – къс.

2025 Това, което остава (What Stays After) – къс.

2025 Татко (Dad)

ТАТКО

Режисьори и сценаристи: Димитрис Георгиев и Марий Росен

Продуценти: Теодора Младенова, Данаил Младенов, Елена Дорошенко

Ко-продуценти: Любо Йончев, Росен Савков, Михаил Дичев

С участието на: Марио Василев, Деян Донков, Силвия Драгиева, Ана Вълчанова, Боряна Бабанова, Боян Петров

продукция на New European Wave Entertainment

в копродукция с Four Elements и Leon Audio

с подкрепата на Mooncut Film Studio и LP Studio





Този филм е художествена измислица. Всяка прилика с действителни лица или събития е напълно случайна.