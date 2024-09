Класическа музика и хорови произведения ще озвучат Празници на Стария град- Вдъхновението

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервютата на Георги Митов-Геми с Александра Дарбоклиева - експерт "Туристическа агентска дейност, маркетинг и реклама" в Общински институт "Старинен Пловдив" и Карамфила Прахчарова- уредник на Епископската базилика в Пловдив и част от екипа на Общински институт "Старинен Пловдив", разположени в звуковия файл под главната снимка!

Започнаха емблематичните Празници на Стария град 2024 в Пловдив. Те бяха открити с две събития: изложба с уникални фотографии на Римски стадион и звезден гала спектакъл на Фолклорен ансамбъл „Тракия" на Античния театър, който отбелязва 50 години от създаването си, представя легендарни сценични произведения, които ще ни потопят в магията на българския фолклор. Мотото „Вдъхновението" е водещата тема на документалната фотоизложба на Римския стадион, която ще разкаже за Празниците на Стария град през годините. Уникалните художествени фотографии на доц. Никола Лаутлиев, архивни кадри и документи на ОИ „Старинен Пловдив" и партньорите от Народна библиотека „Иван Вазов" и Дирекция „Регионален държавен архив" – Пловдив оформят интригуващ визуален разказ за това как през годините Старинен Пловдив става пресечна точка на всички изкуства, но и място за забави, улични шествия, приложни занаяти и много други.

През 2024 г. театралният и литературен фокус в програмата на Празниците е много силен – предвидени са театрални представления за деца и възрастни; представяне на новото, преработено издание на книгата „Димитър Кудоглу и Домът на благотворителността и народното здраве" с автори Стефан Шивачев и Мая Лесинска; хумористично литературно соаре; поетична вечер, както и среща с обичания писател, сценарист, актьор и драматург Иво Сиромахов на Римски стадион. Проф. Владимир Прахчаров, доктор по Теория и история на театъра от университета Уисконсин в Медисън (САЩ), ще бъде водещ на уъркшоп в Късноантична сграда „Ирини" за хора с интерес към театъра с тема „Режисьорски анализ на текста. Хамлет".

Филмовата програма е впечатляваща – в Къщата на Верен Стамболян ще бъде представено късометражно кино със силен социален фокус, а в Къщата на д-р Стоян Чомаков ще бъде представянето на пълнометражния документален филм „С глава в стената" за Андрей Баташов.

Музикални и танцови спектакли ще изпълнят пространствата на Античния театър, на Римски стадион, къща „Клианти", Късноантична сграда „Ирини".

На 5 октомври от 19.00ч. в Епископската базилика в Пловдив младите и талантливи цигуларки Елишка Кукалова и Клара Лешкова, виолиста Даниел Махо и виолончелиста Филип Руфер идват за първи път в България с концерти в София и в Пловдив.

Музикантите от квартет „Кукал“ съчетават традиционните и модерните съвременни музикални подходи, които те придобиват по време на обучението си в престижни университети във Виена, Залцбург, Базел, Варшава и Прага.

Квартетът носи името на известния чешки съвременен композитор Ондрей Кукал.

В Пловдив музикалното събитие е на 5 октомври от 19 часа в Епископската базилика на Филипопол с ВХОД СВОБОДЕН.

Концертът се организира от Чешкия център в София в партньорство с Общински институт „Старинен Пловдив“ с подкрепата и под егидата на Почетния консул на Чешката република в Пловдив. В рамките на „Празници на Стария град“ и програмата за Годината на Чешката музика.

В Малка базилика от Филипопол на 10 октомври 2024 г. е концертът на Академичен народен хор с диригент проф. Костадин Бураджиев и специалното участие на звезден гост - музикантът Лука Пицети от Италия.

Изданието на Празниците през тази година е част и отбелязването на 105 години от рождението на Николай Хайтов с изложба резбовани приказки по „Диви разкази" и прожекцията на филма „Хорото в мен" на Юрий Дачев и БНТ в Къщата на Верен Стамболян.

Многообразните прояви се допълват от вече превърналата се в традиция изложба изнесени фондове с куратор Антоанета Пердикацева – уредник на Къща „Недкович", която през тази година представя уникални осветителни тела от фондовете на ОИ „Старинен Пловдив" с изложбата „Светлините на града".

Екипът на Института кани любителите на историята и културно-историческото наследство да се включат и в градския пешеходен тур „Неразказани истории" с Вангел Илиев – главен екскурзовод в Института. Вангел увлекателно ще разкаже малко познати факти за античното и възрожденско наследство на Пловдив и ще разкрие пластовете история на града.

Всички 25 събития са с вход свободен. Някои от тях са с предварително записване.

Ето какво ви остава да посетите

27 септември (петък)

18:00 ч., Римски стадион

Среща с Иво Сиромахов

19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини"

Режисьорски анализ на текста. Хамлет

Уъркшоп за участници с интерес към театъра с водещ проф. Владимир Прахчаров. Вход свободен с предварително записване на тел.: 0899206109

28 септември (събота)

11:00 ч., Къща на Верен Стамболян

Детска музикална работилничка с Дади – представяне на музикална книжка „С музика и Дади по света – Африка"

19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини"

„Богомилите и Светия граал" – филмова прожекция и среща с журналиста Максим Караджов и историка Валентина Караджова, част от екипа на филма

29 септември (неделя)

19:00 часа, Късноантична сграда „Ирини"

Животът, макар и кратък – театрален спектакъл по текстове на Станислав Стратиев на Училище за таланти с ръководител Даниел Ангелов

30 септември (понеделник)

19:30 ч., Къща на Верен Стамболян

„Свиждане" и „Дрехи" – прожекция на късометражни филми и дискусия с режисьора Веселин Бойдев

1 октомври (вторник)

19:00 часа, Късноантична сграда „Ирини"

С музика живея – танцов и музикален спектакъл на студио „Музикална вълна" – Пловдив, балет „Ера", солисти от „Прима Проджект студио", ученици от специалност „Поп и джаз пеене" в НУМТИ „Добрин Петков" – Пловдив.

5 октомври (събота)

19:00 ч., Епископската базилика на Филипопол

Концерт на KUKAL QUARTET

Елишка Кукалова, Клара Лешкова (цигулка), Даниел Махо (виола), Филип Руфер (виолончело). Съвместно събитие с Чешки център София под егидата на Почетния консул на Чешката република в Пловдив

6 октомври (неделя)

11:00 ч., Късноантична сграда „Ирини"

„Кукувица" по Елин Рахнев

Детски театрален спектакъл с режисьор Лора Нейкова

10 октомври (четвъртък)

19:00 ч., Малка базилика от Филипопол

Хоров концерт на Академичен народен хор с диригент проф. Костадин Бураджиев със специалното участие на звезден гост

11 октомври (петък)

18:00 ч., Къща на д-р Стоян Чомаков

С глава в стената – кинопрожекция на биографичния документален филм за Андрей Баташов и среща с продуцента Павел Павлов

12 октомври (събота)

19:00 ч., Късноантична сграда „Ирини"

„Четири портрета на майки" от Арнолд Уескър

Дипломен спектакъл на студентите по актьорско майсторство в ПУ „Паисий Хилендарски" в класа на доц. Лео Капон