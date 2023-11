Кларинетистът Кирил Пенчев и маестро Константин Добройков със "Софийски солисти" повеждат публиката „У нас и по света“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече за събитието от интервюто на Георги Митов-Геми с диригента Константин Добройков и кларинетиста Кирил Пенчев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Концертът „У нас и по света“ е предпоследният концерт от сезон Есен 2023 на Камерен ансамбъл "Софийски солисти". Той ще се проведе на 15 ноември в 19:00, в Зала „България“.

Солисти ще бъдат талантливото младо перкусионно дуо Аглея Канева и Александър Вичев, които са възпитаници на НУМТИ „Добрин Петков“ в Пловдив, и Кирил Пенчев – първи кларинет в оркестъра на Държавна опера Пловдив.

Програмата е разнообразна като ще чуем Концерт за две маримби „Готан“ на Емануел Сежурне, Концерт за кларинет и оркестър от Л. Пипков, Адажиио от К. Кюркчийски и Сюита “Антични легенди: Мистерията на древноезичните танци” на българската композиторка Ваня Ангелова, която към днешна дата живее в Канада.

Гост солист ще бъде пианиста Стефан Врачев, който ще бъде част от изпълнението на концерта за кларинет и оркестър на Л. Пипков.

Билети ще намерите на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

Повече за Кирил Пенчев:

След завършване на обучението си във Виена, като студент на първия кларинетист на Виенска Филхамония, Ернст Отензамер, Кирил Пенчев се завръща в България, където през 2012 година става водач и първи кларинетист в оркестъра на Държавна Опера Пловдив. От 2016 до 2018 е първи кларинетист и в симфоничния оркестър „Шен Юн“, Ню Йорк, САЩ.

Роден в Пловдив, в семейство на музиканти, Кирил Пенчев започва музикалното си образование на шест годишна възраст в НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив, като възпитаник на Димитър Боянов. През 2006 завършва Айдълуайлд Академия за Изкуства в Калифорния, САЩ, като ученик на Йехуда Гилад. Кирил Пенчев продължава образованието си в Университета на Индиана: Блумингтън, Индиана, САЩ от където придобива Изпълнителска Диплома, като студент в класа на Ели Еван. Кирил Пенчев е Магистър от АМТИИ „Асен Диамандиев“ – Пловдив, където е студент на д-р Едуард Сарафян, като в момента подготвя докторската си дисертация под ръководството на проф. д-р Борислав Ясенов. Бил е преподавател по кларинет в НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив, а по настоящем - в Пловдивския Университет „Паисий Хилендарски“ и АМТИИ „Асен Диамандиев“ – Пловдив.

Повече за Аглея Канева и Александър Вичев

Те са на възраст 16 и 15г, учат в НУМТИ “Добрин Петков” гр.Пловдив със специалност ударни инструменти.

Аглея Канева и Александър Вичев свирят в представителната камерна формация на училището - Ансамбъл за ударни инструменти “Престо” с преподавател Пенчо Пенчев - носител на Кристална Лира 2022 за педагог. Преди две години формират перкусионно дуо .

С произведенията, които свирят печелят не само призови места , но и симпатията на публиката с големия си талант и виртуозността ,с която ги изпълняват . Участват активно в Благотворителни инициативи . Имат активна концертна дейност Концертният им репертоар е представен пред публика на емблематични сцени в Пловдив, София, Шумен, Стара Загора.

- Концерт на Лауреати от национални и международни конкурси през 2022 в Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" София

- концерт “ Небесни съзвучия”на Общоарменски благотворителен съюз- “Парекордзаган” AGBU София , AGBU SOFIA CHAMBER ORCHESTRA с диригент Левон Манукян на Античен комплекс Сердика (Ларгото);

- Празничен Майски Концерт на Симфониета Шумен с диригент Левон Манукян;

- Концерт в къща - музей "Борис Христов" София ;

- ГАЛА концерт на “Младежка платформа PROGRESSIVE;

- Концерт част от XIV Международен фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща”Римски Стадион - Пловдив

- Благотворителни концерти в Регионална библиотека "Захарий Княжески" - Стара Загора

- Великденски концерт в Зала Биад ,София

- Концерт „Палитра на мира“ в Католическа енория „Свети Йосиф“ ,част от Седмицата на междурелигиозна хармония и толерантност World Interfaith Harmony Week (WIHW)

- Благотворителен концерт на джаз музиканта Боби Вълчев в City Mark Art Center - София

През 2022 перкусионното дуо спечели приза Absolute Winner, Първо място ,категория камерни формации от Международния конкурс в Смедерево, Сърбия The arts appreciation society ULJUS;

- Първа награда ,категория формации от Национален конкурс за млади джаз изпълнители Стара Загора;

- Първа награда от VIII конкурс за ударни инструменти Пендим - Пловдив и др

- 1 място на Iscart International music competition - Lugano , Switzerland

-Номинация в топ 3 категория “ Изкуство” на Фондация “ Енчо Керязов” със специална награда стипендия.

ВАНЯ АНГЕЛОВА защитава Докторска титла “Доктор по музикална композиция” в Universite de Montreal, Канада. През 1978 се дипломира със специалност “Пиано и Концертен пианист” в класа на именитата Регина Хоровиц, сестра на великия руски пианист Владимир Хоровиц. През 1992 завършва второ висше образование - “Kомпозиция” в класа на Проф. Игор Ковач, и хоровo и симфоничнo дирижиране при професор Алексеев.

Наградена е с Медал и Почетна грамота от Министерството на Kултурата на Република България за своя принос в развитието и разпространението на българската култура в Европа и Канада, 2006г. През 2003г. е удостоена със специална Награда от факултета по музика на Universite de Montreal. Активен член e на CQM – Съюз на музикалните дейци в Квебек, Канада, на CMC - Музикален център на Канада - Съюз на композиторите, и на BV- Български виртуози в Ню Йорк.

Номинирана е от ABI - Американски Биографичен Институт за изданието на “Великите жени на 21 век” през 2004г.

Създател и ръководител е на “Choeur du CMC Québec - Vania Angelova”, Montreal, Quebec, Canada (CMC- хор към Съюза на Канадските Композитори, който носи нейното име).

Има седем филма с нейна aвторска музика.

Произведенията на композиторката Ваня Ангелова са изпълнявани oт Национален Академически Оркестър на Канада и много дружи межднародно признати оркестри.

СЮИТАТА “АНТИЧНИ ЛЕГЕНДИ: МИСТЕРИЯТА НА ДРЕВНОЕЗИЧНИТЕ ТАНЦИ” е малка музикална картина от древното минало на моята страна България.

Тя включва: горещи, уникални ритуални древноезични танци върху горящи въглени в полунощ (Pagan Dance и Valkiria), и части на мира и хармонията (Pacification) и Мистерията (Mystery of the full Moon).

С енергията на моите ритмични музикални потоци (fluxes) желая да представя мистерията на енергията на Огъня, на танцьорите в екстаз, на тези уникални нощни танци. Изследвам взаимовръзките между националните музикалнитрадиции, специфичните ритми на българската национална музика с неправилни деления - 7/8, 9/8, 11/8 и съвременния оркестров език.

Тези нерегулярни ритми от Източна Европа, наречени от Бела Барток "Български ритми", могат да бъдат открити в композициите на Игор Стравински, Бела Барток, Золтан Кодай и др.Композицията ми представя духовната атмосфера на древните български езически ритуални танци "Нестинари" върху горящи въглища - удивителен феномен в българския фолклор. Танцът върху огън (нестинари) е древен езически мистериозен ритуал. боси танцьори (нестинари) изпълняват в транс танц върху горящи въглени. За нестинарите танцът върху въглени е личен духовен ритуал, който пречиства и носи прозрение за миналото, настоящето и бъдещето. Този религиозен и мистичен ритуал се прави за прогонване на болести, за здраве и за изобилие. Той трябва да се види, за да му се повярва. Когато християнството навлиза в българската култура, този танц се трансформира - той става посветен на християнски светци; танцьорите започват да го изпълняват, държейки икона в ръцете си. В днешно време посетителите могат да видят "нестинари" да изпълняват за туристите в културните забележителности.