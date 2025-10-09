Кирил Трусов: "Изкуственият интелект н

На 9 октомври от 19.00ч. в зала "България" , под диригентството на маестро Георги Димитров, публиката ще се срещне с един от водещите цигулари на нашето време – Кирил Трусов.

В програмата на концерта ще прозвучи Концертът за цигулка и оркестър в ре мажор на Пьотър Илич Чайковски – произведение, което съчетава виртуозност, лиризъм и драматична сила. И ако това не е достатъчно символично – Трусов ще свири на самата цигулка „Бродски“ на Антонио Страдивари (1702) – исторически инструмент, с който е била изпълнена премиерата на този концерт през 1881 г.

Втората част на вечерта е посветена на една от най-мощните и въздействащи симфонии на XX век – Симфония №3 „Литургична“ на Артур Онегер – музика, която се извисява над времето и жанровете – молитва, протест, надежда и трагедия, събрани в една виртуозна амалгама.

Кирил Трусов, артист с блестяща международна кариера, е чест гост на световните сцени като Концертгебау, залата на Берлинската филхармония, Театър „Шанз-Елизе” и Сънтори Хал и мн. др. Неговото свирене е описвано като „впечатляваща елегантност, безупречна техника и изключителна чувствителност“.

Като артистичен директор на редица фестивали и конкурси по света, Кирил Трусов е не просто изпълнител, а вдъхновител, ментор и двигател на съвременната цигулкова сцена. Сътрудничествал е с именити диригенти като сър Невил Маринър, Даниеле Гати, Владимир Федосеев, Дейвид Щерн и др., а записите му за EMI, Warner и Naxos получават високо международно признание.

Кирил Трусов е и страстен камерен музикант, който си сътрудничи с артисти като Юрий Башмет, Готие Капюсон, Юлия Фишер, Сол Габета, Даниел Хоуп, Миша Майски, Юлиан Рахлин, Дмитрий Ситковецки, Юджа Уанг и др.