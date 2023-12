Кинорежисьорът Николай Богомилов: "Класическата музика е водеща в "Немилосърдната красавица"

Your browser does not support the audio element.

Николай Богомилов

Класическата музика е водеща в "Немилосърдната красавица". Това разкри пред Classic FM кинорежисьорът Николай Богомилов. Той уточни, че във филма са използвани произведения на Бах, Брамс, Гия Канчели и Янис Ксенакис.

Филмът има голям международен успех – 70 фестивални селекции и 55 награди във Франция, Германия, Италия, Испания, Холандия, Швеция, Унгария, Полша, Малта, Канада, САЩ, Индия, Бангладеш, Перу, Бразилия, Хонг Конг, Сингапур, Дубай, Тайланд, Индонезия, Малдиви и др

Филмът тръгва по кината на 8 декември 2023г. в България.