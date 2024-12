Кинолегендата Стефания Сандрели ексклузивно пред Classic FM: "Класическата музика е от най-свободните и най-красивите в света"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с италианската киноактриса Стефания Сандерели /дублаж: Таня Иванова от Jazz FM/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Снимка: Евгени Димитров, Агенция Булфото

Стефания Сандрели бе специален гост на 38-ото издание на Киномания. Първото й гостуване в България е било по време на снимките на филма “Любовницата на Граминя”: "С актьора Джан Мария Волонте снимахме филма по мотиви от едноименната новела на Джовани Верга. Работихме 4 месеца на снимачната площадка. Имахме щастието да направим този филм с големия режисьор Карло Лидзани. Получи се толкова добре, че остана завинаги в сърцето ми" , заяви Сандрели ексклузивно пред Classic FM.

Като малка, италианската актриса се занимава с балет. "Бях истинска щастливка, тъй като съм родена във Виареджо, провинция Лука, регион Тоскана. Там беше трудно да откриеш сериозен, взискателен учител. Казах ви, че съм късметлийка, тъй като попаднах на маестра Вестерхол, която беше влюбена и сгодена за жител на Виареджо. Тя ме научи да танцувам в рамките на седем години. Школата беше прекрасна", спомни си кинолегендата.

По време на Пучиниевия оперен фестивал в Лука тя поставя операта "Тоска". "Класическата музика е великолепна. Аз обичам и предпочитам бароковата музика – Бах, Хендел, "Четирите годишни времена" на Вивалди и всички италиански композитори от тази епоха. Чуйте тази музика! Вярвам, че тя е една от най-свободните и най-красивите в света", каза още филмовата звезда.

Заслугата за гостуването й в България е на Фестивала на италианското кино, който бе открит на 22 ноември с филма "Берлингуер: Голямата амбиция". Срещата й с медиите се проведе преди прожекцията на филмовата класика "Развод по италиански" на Пиетро Джерми с награда "Оскар" за най-добър оригинален сценарий през 1963 г. За ролята си във филма Марчело Мастрояни е номиниран за "Оскар" за ролята си и с това става първият актьор, номиниран за чуждоезичен филм.

По информация на БТА, актрисата беше посрещната от делегация, предвождана от Марко ди Стефано, общински съветник на Рим и заместник-министъра на културата Илко Ганев, който подчерта значението на визитата на Сандрели, наричайки я „вдъхновение за поколения киномани”.

Актрисата, която наскоро участва в новия филм на Паоло Сорентино – „Партенопа“, показан на фестивала „Синелибри“ , се включи в няколко специални събития. Един от акцентите е отбелязването на 100-годишнината от рождението на легендарния Марчело Мастрояни. В тази връзка част от програмата бе прожекцията на новия филм „Моят Марчело“ (2024), с участието на Катрин Деньов и Киара Мастрояни, представен в конкурса на последния филмов фестивал в Кан.

Тази година, в рамките на „Киномания“, с представянето на някои значими филми, се отваря прозорец към италианското кино, с подкрепата на регион Лацио и асоциацията Punto e Virgola, в сътрудничество с Българския културен институт, в Рим, както и с артистичното ръководство на Антонио Фламини, директор на международния филмов фестивал Croffi Castelli Romani.