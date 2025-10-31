"Гуруто на звукозаписа" Кевин Клайнман пред Classic FM: "Не трябва да смятаме класическата музика за музей"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Кевин Клайнман и Ина Кънчева /гост и превод в ефир/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 3 ноември София от 10:00 ч. в Книжарница Umberto & Co (ул. Славянска 14, София) ще гостува Кевин Клайнман — легенда в класическата музика и стратег на дигиталната трансформация в звукозаписната индустрия. Събитието е с вход свободен, а организатори са CULTURAMA FEST и Българска асоциация на музикалните продуценти (БАМП)

Кевин Клайнман е посветил целия си професионален живот на работата в музикалната индустрия, по-конкретно в класическата музика. С повече от 40 години професионален опит, той е заемал ръководни позиции в CBS Records/Sony (Vice President), Philips Classics (International Vice President), PolyGram Classique, France (Managing Director), Deutsche Grammophon (Interim President) и Universal Music International (Senior Vice President). Участвал е активно в разработването на магистърската програма по “Mузика и мениджмънт на изкуствата” в Sorbonne Université (“Сорбоната”) в Париж, където преподава от 1997г., а в допълнение е и редовен гост-лектор в музикалните академии в Хелзинки и Талин. Работи активно като консултант по бизнес развитие и маркетинг с международни институции, оркестри, фестивали и индивидуални артисти. Участва в глобални форуми като International Music Council, Financial Times Global Summits и Centre Ernest Lluch в Барселона.

Кевин Клайнман ще даде ценни съвети от практиката, дискусия с реални казуси, Q&A сесия и възможности за нетуъркинг и ценни контакти. Той ще коментира следните теми:

Как младите таланти превръщат образованието си в кариера?

Как се изгражда силен артистичен имидж?

Кои дигитални инструменти водят до глобален успех?

Как българската музика може да достигне до международна публика?

Как изглежда бъдещето на музикалния бизнес?

Предстоящото събитие е подходящо за ученици, студенти, музиканти, артисти, продуценти, издатели, мениджъри, дистрибутори, представители на творческите организации, академичната общност и всички, които вярват в бъдещето на музиката.