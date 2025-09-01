Керана ще участва в „Аладин“ на Дисни в зала 1 на НДК- София

Your browser does not support the audio element.

Пригответе се да изживеете магията на „Аладин“ на Дисни както никога досега! Оркестър „Симфониета София“ с гордост представя „Аладин“ на Дисни – концерт на живо с прожекция на филма, включващ легендарния, отличен с награди „Оскар“, „Златен глобус“ и „Грами“ саундтрак, изпълнен на живо. Под диригентската палка на уважавания маестро Свилен Симеонов, това зрелищно събитие ще се състои на 13 септември 2025 г. в престижната зала 1 на Националния дворец на културата (НДК) в София.



Това специално представление ще пренесе публиката в очарователния свят на Аграба, представяйки любимия оригинален филм на гигантски екран, докато емблематичната музика на Алън Менкен, с текстове на Хауърд Ашман и Тим Райс, ще оживее благодарение на изпълнението на пълен симфоничен оркестър.



Носталгично пътешествие с най-добрите български гласове



Добавяйки уникален щрих към това кинематографично концертно изживяване, на сцената ще се появят незабравимите гласове зад българския дублаж на „Аладин“ на Дисни. Публиката ще бъде завладяна от таланта на КЕРАНА, МОМЧИЛ СТЕПАНОВ и ТЕОДОР КОЙЧИНОВ, които ще изпълнят избрани музикални номера от филма, добавяйки допълнителна магия към тази вечна класика.

Билетите за това незабравимо събитие вече са в продажба и могат да бъдат закупени през kupibileti.bg, с цени, започващи от 30 лева.

За „Аладин“ на Дисни



Действието на „Аладин“ се развива в мистичния град Аграба и разказва историята на находчив уличен сиромах, който мечтае за по-добър живот. Принцеса Жасмин, независимата и смела дъщеря на султана, копнее да избяга от ограниченията на дворцовия живот. Случайна среща ги събира, разкривайки зловещия заговор на магьосника Джафар. Заедно те се впускат във вълшебно приключение на летящо килимче, за да осуетят злите му планове. С помощта на верния си маймунка Абу и забавен Джин (първоначално озвучен от легендарния Робин Уилямс), Аладин научава, че истинската сила се крие във вярата в себе си.

Излязъл през 1992 г., „Аладин“ печели награди „Оскар“ за най-добра оригинална песен („A Whole New World“) и най-добра оригинална музика. Алън Менкен и Хауърд Ашман създават шест незабравими песни, включително „Arabian Nights“, „Friend Like Me“ и „Prince Ali“. След преждевременната кончина на Ашман през 1991 г., Тим Райс завършва саундтрака с песни като „One Jump Ahead“ и емблематичната „A Whole New World“.

Това представление се представя по лиценз на Disney Concerts.

Представени артисти:



Керана – Вдъхновяващ и емоционално завладяващ глас



Керана е призната за една от най-ярките и многостранни артистки на България. Известна с мощния си вокал и завладяващо сценично присъствие, тя изгражда забележителна кариера, обхващаща разнообразни музикални жанрове – от наелектризиращ поп и денс до автентични балкански звуци и очарователни етно влияния. От обещаващия си дебют Керана непрекъснато се издига, завладявайки публиката в България и извън нея. Нейният уникален музикален стил безпроблемно съчетава съвременни елементи с богатите традиции на българската музика, създавайки отличителен и завладяващ звук.

Дискографията на Керана може да се похвали с колекция от успешни албуми и сингли, които резонират с публиката и покоряват музикалните класации. Нейните сътрудничества с талантливи артисти, както от страната, така и от чужбина, разширяват музикалните ѝ хоризонти и достигат до още по-широка аудитория. На сцената Керана е наелектризиращо присъствие, участвала е в множество концерти и значими фестивали. Нейната заразителна енергия и висококачествени изпълнения на живо радват публиката при всяка нейна поява. Тя е гостувала на сцените на различни музикални фестивали, както големи, така и камерни, споделяйки светлината на прожекторите с утвърдени артисти и представяйки запомнящи се изпълнения на своите песни. Независимо дали става въпрос за поп, денс или балкански и етно музикални събития, Керана демонстрира забележителна адаптивност и безспорен талант да завладява публиката.

Освен музикалните си постижения, Керана има и забележителни участия в телевизията, участвайки в различни развлекателни програми, талант шоута и свои собствени проекти. Нейното харизматично присъствие и кипяща енергия я превръщат в любима фигура на малкия екран, което допълнително затвърждава нейната популярност и я свързва с по-широка аудитория. Нейният талант и упорит труд са признати с множество награди и отличия през цялата ѝ кариера. Керана е не само надарена артистка, но и културен посланик, носещ свеж и модерен поглед към българската музика.



Момчил Степанов – Гласът на емблематични Дисни герои



Момчил Степанов е изтъкнат български актьор и певец, широко разпознаваем като гласа зад някои от най-обичаните герои на Дисни в продължение на повече от 15 години. Неговият впечатляващ вокален портфейл включва Люмиер в „Красавицата и Звяра“, Себастиан в „Малката русалка“, Мауи в „Смелата Ваяна“, както и Кристоф и Свен в „Замръзналото кралство“ и „Замръзналото кралство 2“. Той е получавал две номинации за престижната награда „Икар“ в категория „дублаж“ и е един от най-разпознаваемите гласове в българската анимация и кино.



Теодор Койчинов – Харизматичен и емоционално завладяващ изпълнител

Теодор Койчинов е завършил Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ със специалност „Поп и джаз пеене“. Неговият музикален път започва още на четиригодишна възраст с уроци по пеене. Първото му значимо сценично участие е в първия сезон на риалити формата „Music Idol“, където заема второ място.

През 2012 г. е водещ вокалист на българската рок група „Импулс“. Същата година основава собствена група „Теофория“, която се разпада през 2014 г. Теодор участва като вокалист в първия голям български трибют към Dream Theater и си сътрудничи с Русенската и Старозагорската филхармония за изпълнението на „Show Must Go On“ в цялата страна – трибют към музиката на Queen, умело оркестриран за оркестър, рок група и хор. Теодор притежава изключително сценично присъствие, излъчва харизма и чар. Той може да се похвали с перфектни импровизационни умения и забележителна способност да събужда емоции в публиката си.

Като завършен артист, Тео притежава невероятен контрол над гласа си. Освен че води собствено ежедневно шоу по Радио Fresh!, „Шоуто на Тео“, Теодор Койчинов успешно навлиза и в света на дублажа, озвучавайки различни певчески и диалогови роли за големи филмови студиа като Disney и Universal. Забележителни роли, за които е избран да дублира на български език, включват емблематичния Мики Маус, вокалните партии на Олаф в „Замръзналото кралство“ и „Замръзналото кралство 2“, Стич в „Лило и Стич 2025“ и принц Фиеро в аплодираната продукция „Wicked“. Феновете могат да очакват да чуят отново неговото превъплъщение като принц Фиеро в „Wicked 2“ в края на 2025 г. През октомври 2024 г. той участва в концерта на Дисни „Магическа музика от филмите“, изпълнявайки любими песни от класики като „Пепеляшка“, „Цар Лъв“, „Красавицата и Звяра“, както и съвременни хитове от „Замръзналото кралство“, „Енканто“, „Смелата Ваяна“ и „Wish“.



За Disney Concerts



Disney Concerts е подразделението за концертна продукция и лицензиране на Disney Music Group, музикалното звено на The Walt Disney Company. Disney Concerts продуцира концерти и турнета и лицензира музикално и визуално съдържание на Дисни на симфонични оркестри, хорове и организатори по целия свят. Концертните пакети на Disney Concerts включват различни формати, като филмови концерти „на живо с картина“ и тематични инструментални и вокални компилационни концерти, вариращи от инструментални симфонични изпълнения до мултимедийни продукции с участието на вокалисти и хорове на живо. Представяйки концерти от най-големите филмови франчайзи в света – от Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar и 20th Century Studios – настоящите заглавия включват филмовата концертна поредица „Междузвездни войни“, „Играта на играчките“, „Дисни принцеси: Концертът“, „Коко“, „Цар Лъв“, „В небето“, „Кошмарът преди Коледа“ на Тим Бъртън, „Коледната песен на мъпетите“ и „Infinity Saga Concert Experience“.

