Катя Антонова разкрива какви истории вълнуват децата в конкурса "Ще ти разкажа приказка"

Награждаването на победителите в тринадесетото издание на Националния конкурс за детска авторска приказка "Ще ти разкажа приказка" ще се състои на 20 декември (петък) от 16.00 ч. в Общински културен институт Научно-образователен детски център "Музейко" (квартал "Студентски", ул. "Проф. Боян Каменов" №3).

В надпреварата се включиха 324 участници от цялата страна в двете възрастови групи: 9 – 12 години и 13 – 15 години.

Журито, оценявало творбите на малките писатели, беше в състав:

Председател: Георги Константинов – поет, писател, гл. редактор на сп. "Пламък", автор на произведения за деца, член на Съюза на българските писатели.

Членове: Катя Антонова – писателка; Зорница Христова – преводачка, издателка, журналистка, авторка на детски книги; Станислав Георгиев – старши експерт по литература в Регионално управление на образованието – София-град и Биляна Балева – главен юрисконсулт в дирекция "Култура".

Конкурсът "Ще ти разкажа приказка" е част от Календара на културните събития на Столичната община и се организира от дирекция "Култура".