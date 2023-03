Карло Торлонтано: „Дължината на алпийския рог е като височината на двама мъже"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с Карло Торлонтано, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Валдхорнистът Карло Торлонтано ще представи алпийския рог като солиращ инструмент на концерта на Софийската филхармония този четвъртък, 16 март от 19.00ч в зала „България". Диригент ще бъде Джанна Фрата. Билетите са в продажба на касата на залата и в мрежата на Ивентим.

„Когато държите такъв инструмент в ръцете си, усещането е великолепно. Чувства се този жив материал - дървото. Бих описал дължината на този инструмент като височината на двама мъже. Средната дължина е от 3,5 метра, 3,6 - 3,7 метра. Отдалеч изглежда доста тежък, но всъщност не е. Теглото му е около 2-3 килограма", разкри Карло Торлонтано пред Classic FM. „Този рог е характерен за алпийските страни и по-специално Швейцария, откъдето произлиза. По тези места се произвеждат единствено такива народни инструменти. Докато се разхождате в планината, можете да чуете 40-50 вида алпийски рог, които естествено звучат от далеч".

Карло Торлонтано разказа подробности за репертоара за алпийски рог, който ще прозвучи в зала „България". По думите му, „първият композитор, който пише творба за алпийски рог, е бил Леополд Моцарт. Той пише Концерт за алпийски рог, въпреки че същевременно работи по Серенада за струнни. Изведнъж, докато се намира в града, в който се е установил, среща по пътя си един просяк. Странникът свирил на такъв инструмент, за да си изкара пари. Леополд Моцарт бил впечатлен от мелодичния звук, но и от умението на свирещия бедняк. Така се ражда този концерт в сол мажор, който озаглавява „Пасторална симфония“".

Карло Торлонтано посочи, че „другият подобен концерт от класическия период е на Антон Цимерман. С него ще открием музикалната вечер. Словашки композитор, чийто живот преминава в Братислава, оркестров диригент, капелмайстор е написал един много интересен концерт. След Цимерман ще чуете концерт на Джовани Д`Aкуиля. Той е сицилиански композитор и е написал за мен тази творба, която ми е любима. Произведението акцентира прекрасно върху алпийския рог и пресъздава една истинска атмосфера, която навява мисли за далечни страни и светове. Съдържа доста носталгични нотки, но и напомня на музиката от филма „Властелинът на пръстените“. В творбата на Д`Aкуиля силно проличава този стил, който винаги се оценява високо днес в концертните зали".