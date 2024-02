Камерен концерт събира за първи път заедно Гергана Иванова, Атанас Кръстев и Мартина Табакова

Your browser does not support the audio element.

за първи път заедно на една сцена ще излязат флейтистката Гергана Иванова, виолончелистът Атанас Кръстев и пианистката Мартина Табакова. В програмата очаквайте творби от Клавирни триа от Йозеф Хайдн и Йохан Непомук Хумел, Две интерлюдии от Жак Ибер и Три Акварели от Филип Гобер.