Камерен ансамбъл "Софийски солисти" ще разкаже "Легенда за Милчо"

Музикантите от Камерен ансамбъл "Софийски солисти" под диригентската палка на Константин Добройков ще представят "Легенда за Милчо" – едно музикално пътешествие в света на незабравимия Милчо Левиев, напуснал ни преди пет години. Концертът е със специалното участие на Вики Алмазиду, Антони Дончев, Васил Хаджигрудев, Кристиян Желев, Валери Костов, Иво Паунов, Димитър Льолев, Арнау Гарофе, Марин Гонев, Тодор Бакърджиев, Вили Стоянов, Александър и Константин Владигерови. Всички участници в събитието са емоционално и съдбовно свързани със световноизвестния джаз музикант, композитор и пианист. Събитието е част от Календара на културните събития на Столична община 2024г. ще се състои на 28 октомври 2024 г. от 19.00 ч. в зала "България".

В програмата на концерта ще прозвучи оригиналната основна тема от филма "Понеделник сутрин" (1966 г., реж. Ирина Акташева и Христо Писков), която с подчертаното си джазово звучене се превръща в израз на личната свобода и става една от причините филмът да бъде забранен до 1988 г. За да може да я изпълнява като самостоятелно произведение, Милчо Левиев променя заглавието на "Делнична утрин" и музиката получава своя нов сценичен и независим от филма живот. Няколко години по-късно Маестро Левиев емигрира в САЩ, а името му е заличено като автор на музиката от надписите на филмите "Горещо пладне", "Отклонение", "Иконостасът", "Осмият", "Един снимачен ден" и др.

През 2023 г. излиза албум с нови интерпретации и песенен вариант по текстове на Вики Алмазиду и Златна Костова на филмовата музика на Милчо Левиев.

В "Легенда за Милчо" за първи път пред българска публика ще бъдат изпълнени всички части на "Концерт за комбо и щрайх", който Левиев създава в края на 60-те години. В него може да се проследи влиянието му от Бах в първата част на концерта, наречена "Бранденбургски фрагмент", в която "темата е хармонизирана джазово, импровизирана, доразвита чрез накъсване на фразите, като също така е включена обособена импровизационна част" и от "Рапсодия в синьо" на Гершуин.

Цялото творчество на Милчо Левиев е пронизано от "Рапсодия в синьо" на Гершуин. В интервю той разказва за първата си среща с музиката на Гершуин през партитурата, която негов съученик му дава. "Още не я бях слушал. За първи път я чух, докато я свиря. И досега помня как той ми даде нотите – около 40 страници – и настоя до сутринта да му ги върна. Преписах ги веднага. В България през 50-те, по времето на Сталин, ти да имаш "Рапсодия в синьо" бе светотатство. Тогава нищо не съм знаел за смесването на жанровете, какво е джаз, но някак си съм усетил, че това ми харесва". Оттогава до самия си край Левиев включва в програмата на концертите си това произведение на Гершуин, което изпълнява с различни импровизации, формации и сцени по света. По тази причина Маестро Добройков включва "Рапсодия в синьо" в концерта "Легенда за Милчо" в изпълнение на пианиста Марин Гонев.