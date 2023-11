Калуди Калудов: "Възможността на хората да се информират все повече, ги прави по-лениви към търсенето и експеримента"

Your browser does not support the audio element.

От 6 до 15 ноември световнопризнатият оперен певец Калуди Калудов води Академичен майсторски клас в НМА. Знаменития ни тенор работи със студентите на Академията всеки следобед в концертната зала. През изминалата седмица уроците бяха отворени за почитателите на вокалното майсторство и оперното изкуство.

В рамките на 10 дни талантливите студенти-певци на НМА имат възможността да работят с Калуди Калудов, а корепетитор в класа ще бъде пианистът Мирослав Георгиев.

Майсторският клас ще завърши с галаконцерт на участниците в майсторския клас на 15 ноември от 18:00. Входът за публиката е свободен. Репетициите с Академичния симфоничен оркестър започват на 13 ноември под палката на проф. д-р Ивайло Кринчев, а програмата ще бъде подбрана от Калуди Калудов по време на занятията.

„Аз вървя към безкрайността. Никога не затварям звука. Звукът трябва да върви, да тече и да изтича, а ние трябва да му помагаме". Това заяви изтъкнатият български тенор и педагог Калуди Калудов пред Classic FM. "При мен няма философия. Има преди всичко желание за една по-голяма осъзнатост на певеца за процеса, който той поддържа“, сподели оперният певец за своя преподавателски подход. По думите на Маестрото, той се отличава драстично от похвата на останалите педагози поради уникалната лексика на преподаване, която включва термини от физиката и анатомията.

„Възможността на хората да се информират все повече и повече ги прави много по-лениви (…) към търсенето, към експеримента“. Това отправи като критика Калуди Калудов към модерното общество на младите.

„Осъзнатото пеене е да знаеш кое как правиш и защо го правиш“, наблегна маестро Калудов. „Всичко е въпрос на самоузряване – дали човек ще приеме истината си и ще я обикне и ще я развива, или вечно ще се съмнява.“

Оперният певец сподели забавни анекдоти от своето обучение при легендата Иван Вулпе: „Той казваше: ‚Мило момче, дядо Верди е написал осмина с точка и шестнайсетина. Това дава характера на героя, който изграждаш.‘ И до ден днешен, когато аз работя с младите, им цитирам точно това, което на мен великият Иван Вулпе ми каза.“ Като други ключови участници в изграждането на маестро Калудов като професионалист и човек той открои имената на Руслан Райчев, Иван Маринов, Борис Хинчев и Жулиета Симонати.

В рамките на Фестивала на оперното и балетно изкуство в Стара Загора ще се проведе майсторски клас, организиран от Калуди Калудов и Веселина Кацарова, който ще завърши със съвместен концерт. Един от ръководителите на курса ще бъде самата дъщеря на Маестрото. „Там ще се случи нещо, което не се е правило в България (досега),“ разкри той.

Повече от 30 години Калуди Калудов е и вокален педагог. През 1995 г. за първи път води майсторски клас в Савонлина, Финландия по покана на престижния оперен фестивал. През 2000 г. организира и първите си майсторски класове в България – в родния си град Варна. Канен е да провежда майсторски класове в България, Полша, Италия, Румъния, Финландия, Естония, Украйна, Бразилия и др. Негови ученици се изявяват вече и на най-престижните световни оперни сцени. През 2003 г. е преподавател в Музикалната академия на Катовице, Полша, където защитава научна преподавателска степен – доктор. Калуди Калудов работи по сериозен изследователски труд върху принципите и тънкостите на пеенето, базирайки се на своите лични наблюдения и дългогодишен опит. Калуди Калудов е канен често да бъде жури на престижни конкурси за млади оперни певци в България и в чужбина.

Независимо от ангажиментите си по световните сцени, винаги се е връщал в България, за да участва в спектакли и концерти. Бил е солист на Пловдивската опера, на Старозагорската, на Русенската опера, гостувал е в Софийската опера и на всички български оперни театри, на Софийската филхармония и на различни концертни и фестивални сцени извън столицата. От 2009 до 2010 г. е директор на Пловдивската опера след спечелен конкурс. По повод 40 години на сцената той получи специалната награда на СБМТД за цялостно творчество „Кристално огърлие”.