Роял Албърт Хол добавя хитови филмови заглавия към концертната си програма

Чуйте повече от кореспондента на bTV Radio Group в Лондон Яница Бояджиева в звуковия файл под главната снимка!

Концертната зала Роял Албърт Хол (Royal Albert Hall) в Лондон добави две филмови заглавия към концертната си програма през тази година. Под съпровода на Кралския филхармоничен концертен оркестър с диригент Бен Палмър, залата организира изпълнение на музиката към филма "Как да си дресираш дракон" ("How to Train Your Dragon") на 2 ноември по повод 15-годишнината от създаването на анимационния хит. Другото ново филмово заглавие е "Топ Гън: Маверик" ("Top Gun: Maverick"), чиято музика ще оживее на сцената на Роял Албърт Хол под формата на две изпълнения на 26 май, съобщи залата в прессъобщение до медиите.



Събитията към двата филма са част от поредицата "Films in Concert", която концертната зала провежда от 2009 г. с идеята да продължи традицията си като място за изживяване на кино с музикален съпровод на живо, започнала още по време на разцвета на нямото кино.



През последните 16 години, залата е организирала програма, включваща редица класически филми с музика, изпълнена от Лондонския симфоничен оркестър и Кралския филхармоничен оркестър. Част от заглавията включват мюзикъли като "Аз пея под дъжда" (Singin' in the Rain) и "Уестсайдска история" ("West Side Story"), както и вечни класики като "Кръстникът" ("The Godfather") и "Закуска в Тифани" ("Breakfast at Tiffany's").



Изявени творци и културни дейци, присъствали на представленията от поредицата през годините, включват режисьорът на "Титаник" Джеймс Камерън, актрисата Сигорни Уивър и композиторът Дейвид Арнолд.



По отношение на "Films in Concert", програмният директор на Роял Албърт Хол, Матю Тод, обясни, че поредицата цели да изведе магията и величието на филмовата музика на главната сцена. В допълнение, той изрази вълнението си за това, че залата е успяла да разшири поредицата си с четири чисто нови заглавия през тази година, включително два чуждоезични филма.



С добавянето на "Как да си дресираш дракон" и "Топ Гън: Маверик", програмата на "Films in Concert" включва общо седем филма през настоящата година. Останалите заглавия са: „Барби: Филмът" („Barbie The Movie"), „Тигър и Дракон" („Crouching Tiger, Hidden Dragon"), „Гладиатор" („Gladiator"), „Завръщане в бъдещето" („Back to the Future") и „RRR".