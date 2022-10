Какво ще чуете в Първото издание на Международния хоров фестивал „Момчетата пеят“?

Your browser does not support the audio element.

Чуйте интервютата на Георги Митов-Геми с Алдо Адриан Гереро- диригент на Хор на момчета „Седрос УП” от Мексико Сити (Мексико) в превод на Славена Илиева и с Торстен Сигурдсон - диригент на Хор на момчетата от Рейкявик (Исландия), както и думи на проф. Адриана Благоева и проф. Кремена Ангелова, разположени в звуковите файлове под главната снимка!

Днес, 14 октомври 2022г. в София се открива Първият международен хоров фестивал „Момчетата пеят". Той се организира от сдружение „Хор на софийските момчета” и включва участието от българска странана едноименния хоров състав, дирижиран от проф. Адриана Благоева, Хорът на варненските момчета и младежи при хорова школа „Проф. Марин Чонев” с диригент Дарина Кроснева и Хорът на пловдивските момчета „Стефка Благоева” при ЦПЛР Общински детски комплекс – Пловдив с диригент Милка Толедова. Чуждестранните гости са Хорът на момчетата от Рейкявик с диригент Торстен Сигурдсон, Хор на момчета „Седрос Уп” с диригент Алдо Адриан Гереро от Мексико Сити и Хор на момчетата „Boni Pueri” с диригент Марек Щилец от Прага.

„Това, което ги обединява тези състави, включително и българските, е, че независимо от националната музикална култура, която представяме, има и произведения, които са от световната музикална класика, както и съвременна интересна и вълнуваща хорова музика“, коментира на среща с медиите проф. Адриана Благоева, председател на организационния комитет на фестивала. Тя уточни, че всички участници ще изпълнят заедно две общи песни в различните концерти – химнът на фестивала „Viva la musica”, композиран от нея, и специално написаната за форума песен „The Boys Are Singing” по музика на Стефан Вълдобрев.

Основните концертни събития ще се проведат от 14 до 16 октомври в голямата зала на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”. Откриването е на 14 октомври от 18.30ч. в концертната зала на НМА с участието на всички хорови състави. Ще има концерти и в по-малки населени места – Дупница и Самоков. Входът за публиката е свободен.

Снимка: Сдружение Хор на софийските момчета

Международният хоров фестивал „Момчетата пеят“ е реализиран по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Срокът за изпълнение е 24 месеца. „Общият бюджет е 178 530 евро, от които 160 556 евро са безвъзмездна помощ и 17 974 евро са собствен принос“, заяви деканът на ТДФК в НМА проф. Кремена Ангелова, координатор и член на организационния комитет на събитието. По думите й, предстои организацията и по следващите две издания на форума. Вторият фестивал ще се проведе в първата половина на 2023 г. в Исландия. До края на следващата година се предвижда да се състои и третото издание на фестивала, което отново ще бъде в България.

"Развълнувани сме, че сме тук заедно с момчетата от Рейкявик. Тази покана за нас означава много. Фантастично е, че успяхме да пристигнем и ще бъде прекрасно да придобием нов опит и знания, както момчетата, така и аз", коментира диригентът Торстен Сигурдсон в ефира на Classic FM Radio. "Нашият Хор на момчетата от Рейкявик е единственият момчешки хор в Исландия, така че нямаме конкуренция. Той следва традицията, но също е съвременен и свободен в интерпретацията. Обичаме да пеем широк репертоар, като се съобразявам с онова, което момчетата обичат да пеят. Аз познавам техния вкус и се стремя да развивам уменията им и да ги насочвам в избора на песни. Забелязах, че предпочитат да изпълняват старинна традиционна музика от Исландия. Там често присъстват истории от нашия фолклор", допълни маестрото. Исландските хористи са подготвили специален поздрав за публиката - българската песен „Вятърът снежинки гони“ на композитора акад. Христо Недялков.

Основан през 1990 г., Drengjakór Reykjavíkur (Хор на момчетата от Рейкявик) е базиран в църквата Нескиркя в Рейкявик, Исландия. В момента се състои от 16 момчета на възраст от 8 до 15 години, чието мото е: „Пейте като ангели, дръжте се като джентълмени и играйте като момчета“. Като единствената подобна институция в Исландия, хорът на момчетата в Рейкявик играе важна роля като място, където момчетата могат да участват в хорово пеене. Хорът има репертоар от различни жанрове и редовно се изявява на концерти и по различни други поводи. Диригент на хора от 2019 г. е Торстейн Фрейр Сигурдсон, а пианист на хора е Лауфей Харалдсдотир. Тенорът Торнстейн Фрейр Сигурдсон получава магистърска степен по класическо пеене от Академия за музика Ханс Айслер в Берлин през 2013 г. под ръководството на проф. Скот Уиър. Между 2014 г. и 2017 г. Сигурдсон има договор с операта в Улм, Южна Германия, където изпълнява много главни роли. След завръщането си в Исландия през 2017 г. Сигурдсон участва в различни проекти както на оперната сцена, така и като камерен музикант. Певец с разнообразни интереси, той е активен член на много вокални формации, включително Schola Cantorum Reykjavicensis, Voces Masculorum и Rekvartettinn.

МОМЧЕШКИ ХОР КЪМ КОЛЕЖА „CEDROC-UP”, МЕКСИКО СИТИ, МЕКСИКО

Момчешкият хор към колежа „Седрос UP” в Мексико сити е основан през октомври 1997 г. с цел разпространение на латиноамериканската хорова музика. Tой изнася концерти както в столицата, така и в различни части на страната. По време на последното посещение на папа Йоан Павел II в Мексико, хорът изнася концерт пред всички епископи на Америка.

През 1999 г. съставът записва първия си албум, а днес има издадени вече 7 диска. Хорът е концертирал с успех в Германия, Италия, Испания и Великобритания.

През 2018 г. хорът провежда майсторски клас с известния композитор и диригент Джон Рътър и изпълнява под негово диригентство за първи път в Мексико творбата му “Глория”.

Алдо Адриан Гереро Морено учи хорово дирижиране в Института „Кардинал Миранда” с Хавиер Гонзалес Тескукано. Има бакалавърска степен по социология и семейно образование. Участвал е в майсторски класове при Стивън Клеобъри, Кармина Шилец, Лин Уилямс, Ерки Пойола, Никола Порте и др. Дирижирал е като гост – диригент Кубинския национален хор в Хавана, Нюйоркското хорово общество, Симфоничния оркестър и детския хор в Каракас, Венецуела и ансамбъла „Песни за споделяне“ в Мелбърн, Австралия.

От 1994 г. той е президент на хоровата асамблея на Мексико, организация, създадена за обогатяване на хоровата дейност в Мексико.

От септември 2017 г. Алдо Адриан Гереро Морено e артистичен директор и диригент на момчешкия хор към колежа „Седрос UP”.