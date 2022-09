Какво ще чуете по време на 16-тия фестивал „Изкуството на барока“?

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Радостина Узунова с цигуларката Зефира Вълова - основател на фестивала, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Фестивалът „Изкуството на барока“ открива шестнадесетото си издание на 29 септември в подкуполнoтo пространство на АККК Сердика /Ларгото/ с едни от най-въздействащите камерни творби на извънредно плодовития немски композитор Г. Ф. Телеман. Концертът е в партньорство с „Дни на бароковата музика“ в гр. Нови Сад и събира музиканти от балкански страни, вдъхновени от утвърдилия се в музиката на Европа през 18 век „обединен вкус“.

Също в Ларгото, на 4 октомври с концерта „Ангел или демон“ се отбелязват годишнините на композиторите-съвременници с контрастна съдба Николо Паганини и Франц Шуберт. В програмата са струнни квартети и капричии за соло цигулка в изпълнение на виртуозната Лаура Андриани на оригинална инталианска цигулка, с кожени струни и лък от епохата.

Третият концерт е на 23 октомври от 11.30 часа в Софийска градска художествена галерия под надслов „Дами – космополити“.

Дамското трио в състав: Искрена Йорданова, Зефира Вълова и Линда Манчева, всяка една с впечатляваща международна кариера, премиерно представя творчеството на композиторката от втората половина на 18 век Мадалена Ломбардини-Сирмен, останала в историята с виртуозните си цигулкови концерти и камерни творби. Като съпътстваща проява е предвидена музиколожка беседа от Искрена Йорданова.

Концертът „Съзвездия“ на 29 октомври в Аулата на СУ „Св.Климент Охридски“ представя творби от началото на 17 век – епоха на промени в музикалния език и научни открития, например благодарение на новоизобретения телескоп са открити непознати дотогава небесни тела. На музикалния небосклон новите звезди са участниците в младия вокален ансамбъл DAI MONTI VERDI, който представя мадригали и светски творби от франко-фламандските композитори, учили и творили в Италия на прага на 17 век. В същия период се зараждат и ансамбловите инструментални творби, в които се насърчава недостижима виртуозност от инструменталистите. Фестивалният бароков ансамбъл ще отбележи 400-годишнината от края на житейския път на Джавани Чима с изпълнение на негови творби.

На 8 ноември в Аулата на СУ утвърдени български изпълнители на старинен репертоар и млади музиканти – лауреати на конкурси представят богата програма с творби от Ренесанса и барока. Събитието е със свободен достъп, организира се съвместно с фондация Синергиа. Включва беседа, подходяща и за аудитория със зрителни нарушения.

На 12 ноември в Тържествената зала на БАН младият канадски бас Дейвид МакKюн и Явор Генов – лютня представят необичаен репертоар за соло бас и басо континуо от Монтеверди, Пърсел и Строци. Проследяват “новите” музикални идеи, дали живот на явлението, наречено много по-късно “музикален барок”.

На 19 ноември 2022 година в СГХГ вниманието на меломаните ще привлече рециталът на виола да гамба. Носителят на I награда от най-престижния конкурс за старинна музика в гр. Брюж, Белгия Теодоро Бау (Италия) е включил в програмата си емблематични творби от Телеман, Абел, Бах и др.

“Кавалери на виолончелото” е концертът на 21 ноември 2022 г., отново в СГХГ. За първи път в България ще прозвучат сонатите от римския благородник от епохата на барока Ерменеджилдо дел Чинкуе. Италианските инструменталисти Людовико Минази, Кристина Видони, Теодоро Бау, Симоне Валеротонда и Андреа Букарела представят компактдиска си с премиерен запис на сонати за две и три виолончели с басо континуо. Предвидена е и мултимедийна презентация, вдъхновена от римската архитектура.

На 25 ноември в концертната зала на Общински културен институт „Надежда" обичаният от столичната публика още от първото издание на фестивала и световно признат виртуоз на блокфлейтата Ерик Босграаф ще си партнира с оркестър “Симфониета – София“ с диригент Свилен Симеонов. Участват също Сабина Йорданова – фагот и Василий Илисавский – чембало. Сред композициите, включени в програмата са емблематични концерти от Телеман, премиерно за България - сюита от Граупнер, обичаната увертюра “Музика на водата” от Хендел. Обработката за блокфлейта на познатия ла-минорен цигулков концерт от Бах оправдава включването на събитието в създадената преди повече от 5 години тематична линия “Съвременни интерпретатори на Бах“ за изпълнение на Бахови творби съобразно спецификата на стила, но на модерни инструменти.

Заключителното събитие на тазгодишното издание на фестивала е концерт-спектакъл „Дворцови танци“ на 26-ти ноември в Аулата на Софийски университет. Като основна водеща сила в музикалния репертоар от 17 и 18 век, танцът ще бъде представен във вид близък до оригиналния от балетна трупа и талантливи млади танцьори от балетна школа „Маша Илиева“. Творби от Рьобел, Льоклер, Бах, Хендел, Люли изпълнява фестивалният бароков ансамбъл, воден от Зефира Вълова.

За пореден път ансамбълът привлича изявени български специалисти в областта на старинната музика. Такава е и София Проданова, лауреат на цигулковия конкурс на името на Йохан Себастиан Бах в Лайпциг през юни 2022 г., която ще солира на ансамбъла.

В периода 14 – 26 ноември са предвидени и образователни прояви за деца в партньорство с НДД, майсторски класове и уъркшоп за изявени млади инструменталисти.