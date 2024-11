Какво се крие зад "Румънски фолклорни танци – REVISITED по Бела Барток"?

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със Сократис Синопулос (гръцка лира) и Яаан Кеерим (пиано) в превод на Ина Кънчева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 28 ноември от 19.00 ч. фестивал "Културама" и музей "Борис Христов" организират концерт "Румънски фолклорни танци – REVISITED по Бела Барток" с участието на Сократис Синопулос (гръцка лира) и Яаан Кеерим (пиано). Събитието ще се състои в музей "Борис Христов" (ул. "Цар Самуил" №43). Концертът е част от есенното издание на фестивал "Културама" – "Културама в музея".

Сократис Синопулос и Яаан Кеерим чрез дългогодишното си сътрудничество в Sokratis Sinopoulos Quartet създават общи кодове на музикална комуникация, основани на споделената им естетика за преосмисляне на музикалните традиции. Техният дует се характеризира както с рядка и новаторска комбинация от музикални инструменти, лира и пиано, така и с творческа комбинация от различни музикални култури. Средновековните музикални традиции на Средиземноморието и Европа, византийската музика, класическата, джаз и съвременната музика се преплитат и асимилират в многообразието на композициите на Сократис Синопулос и Яаан Кеерим, както и в интерактивните импровизации на двамата музиканти, които формират специалната акустика, характерна за това дуо.

В проекта Béla Bartók: Romanian Folk Dances – Revisited двамата музиканти представят нова интерпретация на произведението Romanian Folk Dances на унгарския композитор. Те деконструират и прекомпозират музикалния материал, осветяват мелодичните, ритмични и хармонични модели, които го съставят и ги развиват чрез импровизация, създавайки връзки с музикалните традиции на Балканите и Източна Европа, както и със съвременната музика. Чрез този процес Сократис Синопулос и Яаан Кеерим създават цялостно произведение с пълна концертна дължина, което включва и музикални теми, композирани от двамата музиканти, в ехото на румънските танци на Бела Барток.