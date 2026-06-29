Какво разкрива Биляна Пунчева в дебютната фотоизложба „Скрито отвътре“?

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с фотографката Биляна Пунчева и кураторa на изложбата Велина Стефанова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

BECA представя дебютната фотографска изложба „Скрито отвътре“ на младия автор Биляна Пунчева. Откриването ще се състои на 30 юни от 19:00 часа в галерийното пространство на BECA Before Creating Academy / Café Synthesis, на бул. „Васил Левски“ 57, в присъствието на фотографката и кураторa на изложбата Велина Стефанова. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на BECA Foundation и Национален фонд „Култура“ по програма „Дебюти“ 2024.

„Скрито отвътре“ е фотографска серия, която възниква в резултат от дългогодишното боледуване на майката на авторката. Проектът започва като опит да бъде съхранено нейното присъствие, но постепенно се превръща в среща с вътрешен свят, белязан от грижа, страх, любов и всичко онова, за което дълго време не е съществувал език.

Изложбата не разказва историята на едно заболяване. Изображенията не следват хронология и не реконструират конкретни събития. Те функционират като фрагменти от памет, в която различни времена, състояния, пространства и символи съществуват едновременно. Вместо да търси документална яснота, авторката се стреми да предаде усещането за преживяното. Натрупаното с години мълчание постепенно намира своя образ чрез фотографията, превръщайки я в средство за емоционално освобождаване.

Проектът поставя въпроса по какъв начин травмата продължава да съществува в живота ни дори когато събитията са останали в миналото. Представен години след смъртта на майката, „Скрито отвътре“ събира следите от един дълбоко личен човешки опит, за да отвори по-широк разговор за паметта, загубата и невидимите процеси, които оформят идентичността ни. Така фотографията се превръща не само в средство за съхранение на спомени, но и в пространство за осмисляне, съпричастност и разбиране.

Биляна Пунчева е родена на 4 февруари 1988 г. в София. Израства в обикновено семейство от средната класа, а интересът ѝ към фотографията се заражда още в детството, когато нейният баща документира семейни пътувания и празници. По време на обучението си в BECA Before Creating Academy открива, че най-силно я вълнува документалната фотография и започва да изследва както външния, така и вътрешния си свят чрез образи. В основата на нейната работа стоят теми за човешките взаимоотношения, преживявания и памет. Чрез фотографията си Биляна деликатно насочва погледа на зрителя към своите мечти, копнежи, страхове и емоции, но не ги обяснява докрай. Нейният дебютен проект “Скрито отвътре” съществува на границата между личното и универсалното, оставяйки пространство зрителят да открие собствен смисъл и отражение.

Събитието е част от дългосрочната мисия на BECA Foundation да подкрепя развитието на млади автори в сферата на фотографията и да създава условия за тяхната творческа и професионална реализация, като едновременно с това насърчава ангажираността на публиката към съвременната визуална култура. Чрез фотографски изложби, образователни програми, издателска дейност и институционални партньорства организацията работи за изграждане на устойчива среда за развитието на българската фотография на национално и международно ниво.