Какви награди ще получат лауреатите в Международния конкурс за цигулари „Проф. Боян Лечев“?

Какви награди ще получат лауреатите в първото издание на Международния конкурс за цигулари „Проф. Боян Лечев“?
Големи награди:
• Гран При „Проф. Боян Лечев“ – парична премия 750 евро
• Специална награда „Мичо Димитров“ – парична премия 250 евро и картина от Мичо Димитров
• БКИ – участие на носителя на Гран При в Международния фестивал „Миратон“ (август 2026, Будапеща), с поети разходи за път и нощувки.
Отличия за музиканти и корепетитори:
• Грамота за отличен съпровод на името на Снежина Гълъбова
• СБМТД – грамота за най-изявен преподавател
Специални покани и награди от оркестри и организации:
• Оркестър Държавна опера - Русе – награждава 2 лауреата - солист на Държавна опера Русе и камерен концерт с пиано в гр. Русе
• Камерен оркестър "Орфей" – награждава 1 лауреат - солист на Камерен оркестър "Орфей" - гр. Перник
• Международен фестивал "Музикартисимо" – участие във фестивала на лауреат с Gran Prix и на лауреат, спечелил първо място в някоя от възрастовите категории.
• Симфоничен оркестър Сливен – 1 лауреат- солист на Симфоничен оркестър Сливен
• Камерен оркестър Хасково – 1 лауреат- солист на Камерен оркестър Хасково
• Симфониета Шумен – 2 лауреата - солисти на Симфониета Шумен
• Симфониета София – 2 лауреата - солисти на Симфониета София
Специални награди и партньори:
• Classic FM радио – специална награда - грамота, статуетка и професионален запис
• Запис в звукозаписно студио ANP – 2 лауреата
• Alessa – ваучер на стойност 500 евро
• Hippoland – детски играчки за всички участници в I и II възрастови групи
Награждаването на лауреатите ще се проведе на 29 март от 18.00ч. в Националното музикално училище "Л.Пипков". Вход свободен.