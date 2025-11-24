Какви "Музикални контрасти" ще ви подарят Гергана Иванова и Мартина Табакова?

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с флейтистката Гергана Иванова и пианистката Мартина Табакова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 25 ноември от 19.00ч. в зала "България" флейтистката Гергана Иванова и пианистката Мартина Табакова ще представят камерният концерт "Музикални контрасти".

В програмата ще прозвучат:

Цезар Франк – Соната за флейта и пиано в ла мажор (преработка на соната за цигулка и пиано)

Дариус Мийо – Сонатина за флейта и пиано

Роберт Мужински – Соната за флейта и пиано

Отар Тактакишвили – Соната за флейта и пиано

Билети ще откриете на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

Гергана Иванова е родена през 1984 в гр.София. На 6 годишна възраст започва да свири на пиано, а три години по-късно – на флейта.През 2002 завършва Национално музикално училище „Любомир Пипков” – гр.София, след което е приета в Национална музикална академия „Проф.Панчо Владигеров” – гр.София в класа по флейта на проф.Георги Спасов. Под негово ръководство завършва магистратура през 2007 и специализация по флейта – 2015.

Понастоящем е редовен докторант в Национална музикална академия „Проф.Панчо Владигеров” – специалност флейта.

Участва в майсторски класове на Андраш Адорян, Георги Спасов, Керстен Маккол, Патрик Галоа, Филип Бернолд, Робърт Уин, Волфганг и Матиас Шулц, Ашли Соломон. Изнася редица концерти като солист и камерен изпълнител в залите на Съюз на българските композитори, Руски културно-информационен център, Национален дворец на културата, Камерна зала „България” и др.

Гергана Иванова е участвала във фестивалите „Варненско лято”, „Софийски музикални седмици”, „Нова Българска музика” , Зимни музикални вечери „проф.Иван Спасов”. През 2005 представя страната си в дни на българската култура в Будапеща, Братислава и Виена. Била е солистка на Софийска филхармония, Нов симфоничен оркестър, Камерен ансамбъл „Софийски солисти”, Камерен ансамбъл AGBU, Академичен симфоничен оркестър и Шуменска филхармония.

Лауреат на редица национални и международни конкурси.