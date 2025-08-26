Каква е организацията на движението за "Гала в София 2"?

В ефир

Във връзка с провеждането на концертите от "Гала в София 2" на 28 и 29 август 2025 г. на пл. „Св. Александър Невски“, с участието на Соня Йончева, Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Виторио Григоло и Софийската филхармония с маестро Найден Тодоров, се въвежда временна организация на движението. Това съобщават от Столичната община.

Забранява се престоят, паркирането и движението на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи организацията на концерта, както следва: 

От 08:00 часа на 27.08.08.2025 г. до 08:00 часа на 30.08.2025 г. на:
- паркинга на пл. „Св. Ал. Невски“ в участъка между ул. „Дунав“ и ул. „11 август“; 
От 08:00 часа на 28.08.2025 г. до 24:00 часа на 29.08.2025 г. на: 
- североизточната дъга на пл. „Св. Александър Невски“ в участъка между ул. „Дунав“ и ул. „Оборище“; 
- на ул. „Оборище“ в участъка между пл. „Св. Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“; 
- пл. „Николай Гяуров“, без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“.

Забранява се влизането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, както следва: 
От 08:00 часа на 27.08.2025 г. до 08:00 часа на 30.08.2025 г. по: 
- ул. „11 август“ в участъка между пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Московска“; 
- пл. „Св. Александър Невски“ в участъка между ул. „Дунав“ и ул. „11 август“‘ 
От 14:00 часа до 24:00 часа на 28 и 29.08.2025 г. по: 
- ул. „Оборище“ в участъка между пл. „Св. Ал. Невски“ и бул. „Васил Левски“; 
- пл. „Св. Александър Невски“; 
- ул. „15 ноември“; 
От 16:00 часа до 24:00 часа на 28 и 29.08.2025 г., само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР, по: 
- ул. „Дунав“ участъка между пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Врабча“; 
- ул. „Г. С. Раковски“ в участъка между бул. „Цар Освободител“ и бул. „Кн. Александър Дондуков“, като се пропуска движението на тролейбусите от масов градски транспорт; 
- ул. „11 август“ в участъка между ул. „Московска“ и ул. „Врабча“; 
- ул. „Московска“ в участъка между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Дунав“. 

