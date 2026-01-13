Как ще бъде отбелязан 13 януари – Ден на българското кино?

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с комуникационния експерт Кремена Димитрова от Националния филмов център и Евгения Танева - програматор на кино "Люмиер" от НДК, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 13 януари България отбелязва Деня на българското кино – дата с особено значение за националната култура и филмово изкуство. Денят е посветен на първата прожекция на българския игрален филм „Българан е галант“ на Васил Гендов през 1915 г., поставила началото на родната кинематография.

Вече повече от век българското кино разказва историите на нашето общество, съхранява паметта ни и отразява духа на времето чрез таланта на режисьори, актьори, сценаристи, оператори и всички професионалисти зад кадър. Със своята смелост, социална чувствителност и художествена сила, българските филми продължават да намират признание както у нас, така и на международната сцена.

Денят на българското кино е повод да отдадем почит на пионерите в киното, да благодарим на съвременните творци и да насърчим новите поколения да продължат развитието на това значимо изкуство. Това е и момент за равносметка, диалог и подкрепа за устойчивото бъдеще на българската филмова индустрия.

По повод 13-и януари Национален филмов център, Националната филмотека и СБФД предлагат богата програма с любими български филми, както класически така и съвсем нови.

Акцентите в нея са:

Киното на 60-те - 5 дигитализирани български класики във Филмотечно кино „Одеон“

Снимка: НФЦ

„Дом на киното“ – „Стъпки в пясъка“ - Ивайло Христов на 70

Кино „Люмиер“ – „Диви ягоди“ (предпремиерно)

FILMSOCIETY представя: Изложба във Филмотечно кино „Одеон“ – 100 портрета на лица от бг кино

Цялата програма за 13-ти януари можете да следите на www.nfc.bg