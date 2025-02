Как проф. Борислав Ясенов влезе „Отново в играта“?

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с проф. Борислав Ясенов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Новите авторски пиеси от албума „Отново в играта“ на флейтиста Борислав Ясенов са повлияни от обща идея, отразяваща богата палитра от емоции. Настроения, породени от рутината натрупана във времето, обединяваща традиция и модерност във флейтовия джаз. Усеща се полъх от 80-те, 90-те години на ХХ век, пречупени през призмата на съвременното мислене и натрупаното стилово разнообразие в джазовото изкуство. С изтънченост и усет към детайла са предложени различни в ритмично отношение и мелодическо внушение произведения. Това е четвърти авторски албум на флейтиста, съдържащ концептуален джаз. Борислав Ясенов постига разнообразие в звученето на всеки един от албумите си, обосновано от креацията оформяща облика им, чрез изкристализиралата музикална инвенция, носеща духа на творческия му стил. Импровизацията е значим фактор в изграждането на музикалната концепция.

Борислав Ясенов остава верен на стила си, синтезиращ по своеобразен начин музикално-изразните средства присъщи на джаза със класическия звук на флейтата.

Всяка от пиесите е елемент от цялото, носещ интензитета и странностите на човешката душевност. Многопосочния емоционален изказ синтезиращ мелодика от филмовата и джаз музиката на 80-те години на XX век е представен чрез стиловете фюжън, самба, боса нова, салса, балада, фънк, джаз и валс, пречупени през професионалния мироглед на флейтиста.

През годините, Борислав Ясенов традиционно включва в квартета и в албумите си, талантливи млади изпълнители, някои от които вече са преподаватели в елитни музикални институции като: Университет на Югоизточна Луизиана (САЩ), Музикален колеж „Бъркли“ (САЩ), НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и др. В състава на настоящия квартет на проф. Б. Ясенов участват още двама преподаватели от АМТИИ - Пловдив – Живко Братанов (пиано) и Александър Каменов (ударни инструменти), както и талантливият млад музикант Али Келов (бас китара), който със своите музикални компетентности дава сериозна заявка за големи творчески постижения.

Борислав Ясенов е български флейтист-солист, композитор и педагог. Развива активна концертна дейност в областта на класическата музика и джаза. Гост-солист е на симфонични, камерни оркестри и джаз формации, участва в различни камерни ансамбли. Свири с именити музиканти и в двете сфери. Концертира и реализира майсторски класове в България, Германия, Италия, Румъния, Гърция, Северна Македония и Турция.

Изпълнява премиерно произведения за флейта, някои от които специално написани за него. Реализира проекти на сцена, в звукозаписни студия, в БНТ и БНР. Пише музика и аранжименти за различни формации. Има издадени три авторски албума от Riva Sound Records Ltd:

„Мо’ ди’ лог“ (1995), „ Лудият свят“ (1998), „Там, където...“ (2004)

Негови композиции са включени в различни компилации – „Essential jazz from Bulgaria“ – CD (Милениум) – 2000 г. и сборни дискове от джаз фестивали.

През 1996 г. участва в благотворителен концерт – „Милчо Левиев и приятели“, впоследствие издаден под надслов „Царска стъпка“. През 2002 г. записва CD „Барок и съвремие“ с китарно дуо Вълчеви. През 2006 г. участва в проект на американския джаз барабанист Джим Шепъроу, съвместно с легендарния саксофонист Орнет Колман.

Концертира многократно на редица фестивали на изкуствата и джаз фестивали у нас и в чужбина като „Варненско лято“, Банско джаз фест, „Пловдивски джаз вечери“, Русе, Банкя, Хасково джаз фест, както и на „Frucade“ джаз фест, Казанлък, „Зимен джаз фест“, Пловдив „Аполония“ (Созопол), „Бялата лястовица“ (Балчик), „Златната Диана“ (Ямбол) и др. Концертира с класическа музика на „Есенни музикални фестивали“ (Скопие), Международен фестивал „Joaquin Rodrigo“, Празнични дни на изкуствата „Пролет в Стария град“ (Пловдив), Музикални празници „Петко Стайнов“ и „Чудомирови празници“ (Казанлък), „Нова българска музика“ (София) и др.

Артистичен директор е на „Frucade“ джаз фест (Казанлък) и „Зимен джаз фест“ (Пловдив).

Проф. д-р Борислав Ясенов работи в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, като преподавател по: Флейта (класическа; поп и джаз), Поп и джаз формации и Теория и импровизация.

Автор е на: