Как Музеят „Борис Христов” празнува 112 години от рождението на своя патрон?

Музеят „Борис Христов” ще отбележи 112 години от рождението на великия български бас Борис Христов с откриване на документалната изложба, посветена на Пенка Касабова. Експозицията носи заглавието "Отдаденост", а вернисажът е на 18 май от 18.30ч. Изложбата продължава до 23 май включително.

От 19.00ч. ще се състои прожекцията на лентата „Живот страшен и все пак много хубав". Това е документален филм за любовта между Пенка Касабова и Борис Христов. Творческият екип включва сценариста и режисьор Ралица Димитрова, оператора и продуцент Пламен Герасимов и е с участието на Милена Ерменкова, Елена Хрант, Иваил Симеонов, Вера Среброва.

Входът за двете събития е с живо цвете за градината на Музея.

Връзката между създателката на първите детски градини у нас Пенка Касабова и световноизвестния бас Борис Христов често се появява мимоходом в жълтите хроники. Но тяхната необикновена история не е просто “любовна”, тя е достойна за дълбоко проучване, защото придава друго звучене на щампата “зад гърба на всеки успял мъж стои една жена”. Когато се срещат, Пенка е амбициозна, умна млада жена с непознато за българите образование, с ясни професионални цели и желание и умение да ги постигне. Борис е студент по право, добър певец, който не вярва, че може да направи нещо различно в живота си. Именно Пенка му дава вяра в неговия талант и се заема да моделира бъдещето му. Затова разказът ще се ръководи от нейната гледна точка, толкова нехарактерна и неочаквана за една любовна история от това време и то в България. Тя е силна жена, надмогнала собствените си чувства и естествения човешки егоизъм, влюбена и тактично изградила мъжа до себе си, вдъхнала му сили и увереност в артистичната му кариера, за да остане да го съпътства духом през годините – макар и отдалече.