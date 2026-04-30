Как Хорът на пловдивските момчета ще отбележи своята 50 годишнина?

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с диригентката Милка Толедова, пианистката и хормайстор Юлия Петрова и възпитаника и бивш хорист Калин Гайдаджиев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 2 май от 19.00 ч. в Градския дом на културата „Борис Христов - Пловдив Хорът на пловдивските момчета ще отбележи своята 50 годишнина. Входът е свободен!

Хорът на Пловдивските момчета е създаден в края на 1975 година. От 2003 година носи името на своя създател и дългогодишен диригент Стефка Благоева (1938-2000).

Днес диригент на хора е Милка Толедова (на снимката долу). Тя работи с пловдивските момчета от 30 години. В началото е ръководител на подготвителния хор и педагог по солфеж, след това - помощник-диригент, а от 1996 г. - диригент. Под нейно ръководство съставът осъществява успешни концертни изяви и е отличен с редица награди от национални и международни хорови фестивали и конкурси.

В хора участват момчета от пловдивските училища от 9 до 14-годишна възраст. Дейността му се осъществява в Общински детски комплекс - Пловдив, с директор г-жа Любов Стоянова и се подпомага от Сдружение с нестопанска цел „Хорова школа „Ст. Благоева", с председател на УС г-н Тодор Горинов, неотлъчно с хора от началото до днес, вложил богатия си творчески и организационен опит за утвърждаване и популяризиране на изкуството на „пловдивските славеи".

Многобройни са успешните изяви в големи национални музикални форуми: Международен музикален фестивал „Варненско лято"; „Панорама на българското хорово изкуство"-София; Международни детско-юношески хорови празници „Добри Войников"-Шумен; Международен фестивал на православната музика „Хвалите Господа"-София; Тракийски хоров фестивал-Ямбол; Международен фестивал на мъжките хорове „Св. Иван Рилски"-Дупница; фестивал на оперното, оперетното и балетно изкуство-Пловдив, Музикален фестивал на Античния театър-Пловдив и др.

Концертната дейност е много богата - повече от 1200 концерта в България и в чужбина, участия в концерти със симфонични, камерни, духови, джазови оркестри и в оперни спектакли: „Тоска", „Кармен", „Хензел и Гоетел", „Кармина Бурана" и др.

Реализирани са концертни турнета и участия в международни хорови фестивали и конкурси в: Италия, франция, Белгия, Холандия, Испания, Португалия, Германия, Полша, Унгария, Турция, Гърция, Русия, Украйна, Словения, Македония и др.

Хорът е концертирал съвместно с хоровете: „Гусла", „Детска китка"-Пловдив, „Слава Русева"- Пазарджик, ЯХШ „Проф. Георги Димитров", „Cantate Domino''-Белгия и др.; с Хора и оркестъра на Държавна опера-Пловдив, с Камерен оркестър Симфониета „Добрин Петков", с Оркестъра на Класик ФМ, със Симфоничен оркестър-Нант(Франция), с Джазова формация „Бели, зелени и червени", с Динамит брас бенд, с Интро квартет и др.

Участвал е в концерти и оперни спектакли под диригентството на: Димитър Манолов, Димитър Димитров, Борислав Иванов, Георги Димитров, Йордан Дафов, Найден Тодоров, Деян Чобанов, Иван Кожухаров, Пламен Първанов, Григор Паликаров, Лучано ди Мартину, Гюнтер Тойринг(Австрия), Конрад Лайтнер(Германия), Джеймс Аоугран(Англия), Запро Запров(Македония) и др.

НАГРАДИ за високи творчески постижения и принос за развитието на хоровото изкуство:

Почетен знак на Съюза на българските музикални и танцови дейци (1996 г.)

Почетен знак на Пловдив (1996 г.)

Награда на СБМТД „Златна лира" (2001 г.)

Почетна значка на Национален дворец на децата (2001 г.)

Награда „Пловдив" (2003г.)

Почетен плакет на Съюза на българските композитори (2006 г.)

Златен плакет и Почетна грамота на Българския хоров съюз (2006 г.)

Почетен диплом от кмета на Пловдив (2006 г.)



НАГРАДИ от международни хорови конкурси:

Неерпелт, Белгия (1982 г.) - Summa cum laude

Нант, Франция (1985 г.) - Първа награда

Толоса, Испания (1993 г.) - Трета награда

Неерпелт, Белгия (1998 г.) - Първа награда (с диригент Боянка Бахнева)

Анкара, Турция (1998 г.) - Първа награда

Хале, Германия (2001 г.) - Специална награда „Gunther Erdmann prise" за най-добра интерпретация на съвременна хорова творба

Москва, Русия (2002 г.) - Първа награда и Награда за най-добър кла­вирен съпровод, присъдена на пианистката Юлия Петрова

Целйе, Словения (2005 г.) - Трета награда

Хорът на пловдивските момчета „Стефка Благоева" е член на Българския хоров съюз и е първият български хор, член на Евро­пейската федерация на хоровете към Европейския съюз.



През 1981г. Стефка Благоева съвместно с диригента Теодосия Панкова създават Младежки хор. В него участват вече порасналите възпитаници на момчешкия хор, на възраст от 15 до 25 години. Под диригентството на Теодосия Панкова Младежкият хор реализира успешни концертни изяви и участия в хорови фестивали в България, Швеция, Португалия, Италия и Македония. Носител е на Втора награда от Международния хоров фестивал в Тортона, Италия (1995г.)

Младежкият хор концертира както самостоятелно, така и заедно с момчешкия, като Смесен хор. Така възниква Хорът на Пловдивските момчета и младежи. Тази формация разширява и обога­тява репертоарната палитра с възможността за изпълнение на големи вокално-инструментални творби. Под ръководството на диригента Весела Гелева, смесеният хор печели Втора награда на Международния хоров фестивал „Звучит Москва", Москва, Русия (2002г.). Значим принос за худо­жественото развитие на Младежкия и на Смесения хор има и диригентът Кръстин Настев, възпатаник на хора, понастоящем диригент в Държавната опера и балет-Анталия. Турция. След десетгодишно прекъсване, от есента на 2008г., отново диригент на Хора на Пловдивските момчета и младежи е Теодосия Панкова.

о идея на художественото ръководство и на група бивши хористи, водени от любовта си към песента, през есента на 2008г., при Отдел „Любителско творчество" към Дирекция „Култура" на Община Пловдив, се създава Мъжки хор, в който се включват първите възпитаници на хора на Пловдивските момчета. За своята кратка творческа биография, ръководен от Теодосия Панкова, Мъжкият хор осъществи много успешни концертни изяви, пет участия в международни хорови фес­тивали и спечели симпатиите на любителите на хоровото изкуство в България, Гърция и Македония.

Днес Хорът на Пловдивските момчета е прераснал в артистична хорова школа, изпълнила мечтата на своя основател Стефка Благоева за хорово училище. С този мотив УС на СНЦ „Хорова школа „Стефка Благоева" взе решение, от 35-я юбилеен творчески сезон, отделните формации да се обединят под общото наименование ХОРОВА ШКОЛА „Стефка Благоева". Школата наброява около 150 момчета, младежи и мъже, обхванати в пет състава: Подготвителен хор, Хор на момчетата , Младежки хор, Смесен хор и Мъжки хор.

В концертния живот на Хоровата школа активно се включват и най-малките участници - децата от Подготвителния хор. Ръководени от Борислава Благоева в сътрудничество с пианиста Георги Гаджев, те имат и самостоятелни участия и награди: Международен детски фестивал - Янина, Гърция (2003г.); Национален конкурс за изпълнение на патриотична песен „Родолюбив", Панагюри­ще (2009г.) - Втора награда; Преглед на самодейните състави, Пловдив (2010г.) - Трета награда; Празник на детската песен-Ямбол (2010г.).

Качеството на музикално-възпитателната дейност, неизменно поддържаното високо худо­жествено ниво и разнообразие на концертните изяви на съставите на Хорова школа „Стефка Благо­ева" са резултат от професионализма и творческото сътрудничество на диригентите Милка Толедова и Теодосия Панкова с Юлия Петрова - хормайстор и пианист (на снимката горе), с Борислава Благоева - музикален педагог и с Георги Гаджев - корепетитор, от съдействието и съпричастността на ръководството на ОДК-Пловдив, както и от безрезервната помощ и подкрепа на УС и на членовете на СНЦ „Хорова школа „Ст.Благоева".

За художественото усъвършенстване и популяризиране на съставите на Хоровата школа са допринесли и работилите през годините като диригенти, пианисти, вокални педагози, корепетито­ри, организатори: Жана Белева, Галина Врачева, Весела Дякова, Величка Гребенарова, Аврам Андреев, Райна Петрова, Велина Андреева, Гена Лаутлиева, Десислава Гавраилова, Боянка Бахнева, Цветанка Аврамова, Весела Гелева, Блага Бакалова, Кръстин Настев, Албена Чуканова и др., а също и г-н Жан- Пиер ван Авермат - Генерален секретар на Европейската хорова федерация към ЕС, голям приятел и почитател на изкуството на Пловдивските момчета.