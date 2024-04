Как да спечелите 12 стипендии VIRTUOSO?

Your browser does not support the audio element.

Чуйте подробности от интервюто на Георги Митов-Геми с организаторите Петър Найденов и Мария Найденова-Абрашева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Фондация “Алегра” ще предостави 12 стипендии VIRTUOSO на български ученици и студенти, за участие в майсторските класове по цигулка, виола, виолончело, пиано и камерна музика, които ще са част от програмата на Allegra Festival and Academy 2024г.

Академията, в рамките на Фестивал Allegra, предоставя възможност за професионално усъвършенстване, оркестров и сценичен опит под менторството на световноизвестни артисти и педагози. Участващите стипендианти ще имат възможност да създадат професионални международни контакти. Избраните стипендианти ще могат да се включат в състава на The Next Generation Orchestra под ръководството на проф. Борис Гарлицки и/или в камерни състави с участие на преподавателитe в рамките на концертната програма на Allegra Festival and Academy 2024

Всички млади таланти, които желаят да кандидастват, трябва да бъдат на възраст до 25 навършени години, да изпратят автобиография на английски език, линк към изпълнение (YouTube или Vimeo без парола) и административна такса за кандидатстване. Kандидатурите се подават на [email protected] в срок до 01.05.2024 г. Кандидатите ще бъдат уведомени до 25.05.2024, за резултата на посочения от тях e-mail адрес.

Повече за конкурса и информация за преподавателите в Академия Allegra 2024, както и датите на майсторските класове, можете да откриете на сайта www.allegrafestival.com