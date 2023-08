„В света на музиката” с Веско Ешкенази продължава и през септември

Прочутият цигулар Веско Ешкенази, чаровната и ентусиазирана виртуозна акордеонистка Вероника Тодорова, младото диригентско дарование Георги Милтиядов и Плевенска филхармония с концертмайстор Чавдар Вълков и директор Любомир Дяковски за пореден път доказаха, че музиката няма граници и сплотява светове.

Концертът „В света на музиката”, част от национално турне сезон 2022/2023, бе изпълнен с прекрасна музика над 100 минути и нестихващи аплодисменти в препълнената столична зала „България”. И то в началото на август! Концертът представи най-великите композитори от историята на музиката като Йохан Себастиан Бах, Антонио Вивалди, Волфганг Амадеус Моцарт, Арам Хачатурян, достигайки до съвременното творчество на Ренцо Руджери, Енио Мориконе и Джон Уилямс, показвайки също така силата на филмовата музика и нейният характерен драматичен симфонизъм. Концертът накара всички в залата – от най-малките до празнуващите златна сватба да притаят дъх и да чуят в сърцата си всяко пианисимо на достолепната Гуарниери дел Джезу и всяко майсторско кресчендо в произведенията, адаптирани за акордеон и симфоничен оркестър от Георги Милтиядов. Красиво се преплетоха черти на нидерландската култура с немската прецизност и българският темперамент, ритмика и дълбочина. Най-сърцатото изпълнение на вечерта беше авторската инструментална композиция на Вероника Тодорова „Dance on the River”, вдъхновена от бързоструйната река Видима в родното й село Дебнево в Троянския Балкан. Сякаш реката премина през сцената, за да достигне естествено два дни по-късно до фестивала „Jam on the River”, организиран от изпълнителката и провеждан успешно вече пета поредна година.

И въпреки че всички очакваха заветното „Либертанго” от Астор Пиацола като кулминация на вечерта, върховете бяха много. Маестро Ешкенази сякаш си играеше с музиката и истински се забавляваше, увличайки с енергията и опита си по-младите на сцената, докато свири тази програма. Може би всяка пиеса му е любима или всеки път я преоткрива и интерпретира различно със заряда на лъчезарната акордеонистка Вероника Тодорова и силата на най-младият активен диригент у нас Георги Милтиядов. Колко крехка е една цигулка, а колко много възможности има и по какъв различен начин „разказва” чрез солата и импровизациите в партньорство с акордеон!

Дали публиката в залата е повече привърженик на класическата музика или е впечатлена от аранжимента на „Бохемска рапсодия” на Куин, отдавна превърнала се в класика това няма да разберем, но програми като тази, в голяма степен повлияни от актуалните европейски тенденции, са изключително успешни и имат висока образователна стойност, особено при перфектното изпълнение на една от държавните филхармонии в България със солисти от световен ранг.

Още градове ще бъдат докоснати от „В света на музиката” в юбилейния 70-ти сезон на Плевенската филхармония. Тази година проектът бе представен два пъти в Зала „България” в копродукция със Софийска филхармония, а освен това и в Добрич, Монтана, Созопол, с. Дебнево, Троянски балкан. През миналата година покори сцените на Плевен, Троян, Варна, Бургас, Копривщица, Пловдив, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Велико Търново, Силистра, Русе. „В света на музиката” с маестро Ешкенази, Вероника Тодорова, Георги Милтиядов и Плевенска филхармония продължава с концерт на 4-ти септември (понеделник) в изключително красивата концертна зала на читалище „Напредък 1869” в гр. Горна Оряховица.