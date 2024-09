Южнокорейското дуо OLOT дебютират с турне в България

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Хангил Ким и Сонгьонг Ю от дуо “ОЛОТ” в превод на Суми Ким, разположено в звуковия файл!

Известният корейски мултиинструментален дует OLOT ще зарадва българската публика с поредица концерти по време на своето очаквано турне от 13 до 19 септември 2024 г.

Създадено през 2020 г., OLOT се състои от Хангил Ким (изпълнител на Пири/Сенгхуан) и Сонгьонг Ю (изпълнител на Хегум/Янгум).

“ОЛОТ”, използват традиционни корейски музикални инструменти, преследвайки нова минималистична музика. Чрез авторската си музика, те се опитват да изразят различни емоции, които се раждат от ежедневния живот. Вдъхновение черпят от разнообразни природни явления и от обикновения делник. Фокусират се върху музикални експерименти като ‘soundscape’. Това словосъчетание изобразява и музикалната идентичност на уникалното музикално дуо „ОЛОТ“.

„Олот“ е корейска дума, която означава „без никакъв недостатък“. А от другата страна, ОЛОТ означава, непрестанно циклично и медитативно действие.

Музикално дуо „ОЛОТ“ желаят да предадат своята музика, надявайки, че публиката ще се потопят в медитативността на думата "олот", отлагайки всякакви житейски притеснения и проблеми.

Турнето се реализира с инициативата на г-жа Суми Ким, с финансирането на Държавна фондация за корейските традиционни сценични изкуства и по покана на г-жа Вероника Тодорова, директор на „JAM ON THE RIVER“ Фестивал за музика. Дуото ще участва и в МФ Софийски музикални седмици.

13 септември, 17:30ч. – Концерт в УниАрт Галерия Нов български университет, София: OLOT ще открият своето турне с изпълнение в Нов български университет като част от фестивала "Софийски музикални седмици". Концертът, озаглавен "Кръстопът - корейска медитативна музика", ще включва разнообразен репертоар като „Кръстопът“, „Блестящи звезди“, „Парадайс“ и др.

15 септември, 17:00ч. – Концерт в Троян: Дуото ще продължи своето турне с концерт в град Троян, като част от международния фестивал Jam on the River. Жителите на Троян ще имат уникалната възможност да се насладят на медитативната музика на OLOT, която ще предложи моменти на спокойствие в средата на забързаното ежедневие.

17 септември, 17:00ч. – Среща с ученици на Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“: Срещата ще бъде уникален културен обмен, в който OLOT ще представят и демонстрират звуците на традиционните корейски инструменти. В отговор българските ученици ще представят своите традиционни инструменти, като по този начин ще се създаде по-дълбоко разбиране и уважение към музикалното наследство на двете страни.

Резидентна програма с „Flying Nomads“: Един от най-вълнуващите аспекти на турнето е участието на OLOT в резидентна програма в село близо до Пловдив, където ще си сътрудничат с българската музикална група Flying Nomads.

18 септември, 18:00ч. – Съвместен концерт в Регионален исторически музей Пловдив: Това артистично сътрудничество с Flying Nomads ще завърши с публично изпълнение в Пловдив, където двете групи ще съчетаят корейски и български творчески идеи в жива и спонтанна колаборация.

OLOT изразиха своето вълнение за предстоящото турне: "Вярваме, че това пътуване до България ще ни позволи да разширим своите артистични хоризонти и да допринесем за смислено сливане на корейската и българската култура. С нетърпение очакваме срещата с българската публика."

Г-жа Суми Ким коментира: „Щастлива съм, че за първи път можем да се докоснем до такъв вид музика от Южна Корея. След три неуспешни опита за финансиране най-накрая успяха да осъществят пътуването си до България. OLOT са млади изпълнители, които съчетават традицията и модерността в свой собствен музикален стил – минимализъм и като нюанс – дзен. За тях това е първият им концерт в чужбина и те избраха България. Надявам се, да бъдат уникални артистични изживявания за българската публика.“

ВХОД СВОБОДЕН ЗА ВСИЧКИ КОНЦЕРТИ!!!

ГЛАВЕН ОРГАНИЗАТОР: JAM ON THE RIVER Международен фестивал на музиката

СЪОРГАНИЗАТОРИ: Международен фестивал Софийски музикални седмици, НБУ, Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“, Регионален исторически музей Пловдив

ПАРТНЬОР: Хана Арт Нетуърк

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА: Държавна фондация за Корейските традиционни сценични изкуства (Korean Traditional Performing Arts Foundation)

АКЦЕНТ: Медитативна музика от Южна Корея