Юрист по криминално право ще дирижира "Бохеми" във Варненската опера

На 20 януари от 19.00ч. Държавна опера- Варна започва музикалната година със спектакъла "Бохеми" от Джакомо Пучини, дирижиран от Якопо Сипари ди Пескасероли, а режисурата е дело на Кузман Попов. В ролята на Мими ще дебютира Ирина Жекова. Образът на Мюзета ще бъде представен от Илина Михайлова. В ролята на Родолфо ще се превъплъти Валерий Георгиев. Останалите персонажи ще бъдат изиграни на сцена от Свилен Николов /Марсел/, Пламен Димитров /Шонар/ и Евгений Станимиров /Колин/. Участват Хор и оркестър на Държавна Опера Варна.

Чуйте повече в звуковия файл под главната снимка, където е разположено интервюто на Георги Митов-Геми с Даниела Димова - директор на ТМПЦ-Варна! От него ще научите и за други предстоящи акценти в афиша на Варненската опера през първите месеци от годината.

"Бохеми" се счита за една от най-съвършените опери на Пучини. Либретото се базира на новелата на Анри Мюрже "Сцени из живота на бохемите". Сюжетът е близък до Пучини, тъй като му напомня студентските години и съжителството му с Масне. Той работи с голямо желание върху тази опера и я завършва за осем месеца. Действието се развива в Париж през 1830 година. Първото представление се е състояло на 1 февруари 1896 г. в Торино под диригентството на Артуро Тосканини.

Роденият през 1985г. Якопо Сипари ди Пескасероли завършва пиано, композиция и пеене в "A. Casella" Conservatory of L'Aquila. Специализира при много именити творци в Италия и други страни. Отличен е с редица награди, сред които "Young Italy" award by the CNEL, the "Chimera d'Oro" - Международна награда за иновации в музиката, "Почетен гражданин на Abruzzo" и др. През 2020 г. получава „Golden Opera Special Prize for the New Generation of the Oscars“.

Артистичен директор на Международния Midsummer Festival Tagliacozzo и Главен диригент на Festival Puccini Torre del Lago. Преподавател в Националната консерватория на Mexico City и ръководител на департамента Singing And Pop Music Class в Консерватория „Чайковски“ в Италия.

Дирижирал е Istanbul National Symphony Orchestra, National Theatre Orchestra of Serbia, Puccini Philharmonic Orchestra, National Radio and Tv Symphony Orchestra of Serbia (RTS), Symphony Orchestra of Zapopan (Mexico), National Symphony Orchestra of Radio and Televison of Ukraine, National Symphony Orchestra of Thessalonika – Greece, National Symphony Orchestra of Mexico, Philharmonic Orchestra of Benevento, National Philharmonic Orchestra of Mongolian State, "Marco dall'Aquila" Symphony Orchestra, Symphony Orchestra of Salerno “Claudio Abbado”, "Pompei Opera Festival" Symphony Orchestra, "Bellini Opera Festival" Symphony Orchestra и др.

През 2010г. записва за ZDF с Чечилия Бартоли музиката за филма „Жертва и прелъстител – съдбата на кастрата“. Дирижира оперите „Норма“ в Сиракуза - Гърция; „Севилският бръснар“ в Taromina Ancient Theater; „Набуко“ в Pompei Ancient Theater, “Бохеми“ с режисьор Еторе Скола в Great Puccini Open Air Theatre в Торе дел Лаго; "Турандот“ за 90-годишнината от първото представление в Great Puccini Open Air Theatre в Торе дел Лаго; "Tравиата“ в Massimo Theatre Pescara, "Мадам Бътерфлай“ и „Бохеми“ за фондация „Пучини“ в National Theatre of Managua – Никарагуа,“Набуко“ и „Аида“ в Белградския национален театър, „Мадам Бътерфлай“ в Пловдивската опера; „Бохеми“ в Старозагорската опера; „Трубадур“ в Националния театър на Грузия и др.

Диригент постановчик на балетите „Лешникотрошачката“ и „Спящата красавица“ в Белградския национален театър. Постоянно е канен да дирижира концерти за Ватикана и световни телевизии, сред които: VII и IX симфония на Бетовен, V симфония на Чайковски, Верди Реквием, Моцарт Реквием, Стабат Матер от Росини и Messe Solennelle в най-важната папска базилика в Рим. Paramax Film засне за фондация „Пучини“ „Турандот“ под негово диригентство по повод 90-годишнината от първото представление на операта.

На 22 години Якопо Сипари ди Пескасероли завършва право и понастоящем е стажант адвокат и асистент по криминално право в университета "Roma Tre". Доктор по криминално право, граждански дела и каноническо право със специализация по латински език, той е най-младият адвокат на Roman Rota Apostolic Tribunal.