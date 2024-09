Юлиана Караатанасова разкрива как продължава отбелязването на 125 години от рождението на Панчо Владигеров

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Юлиана Караатанасова- директор на Къща музей "Панчо Владигеров", разположено в звуковия файл!

На 16 септември Къща музей „Панчо Владигеров“ – София гостува в гр. Солун (Гърция) с две събития по повод 125 години от рождението на композитора. От 19:00 часа в Културен център Vafopoulio ще бъде представена изложбата „Панчо Владигеров в музикалния калейдоскоп на ХХ век. Посоки, връзки, отражения”, последвана от концерт на швейцарския квартет „Солем” в състав: Деница Казакова (цигулка), Оливие Пиге (цигулка), Селин Порта (виола), Паскал Десарзан (виолончело) и пианистите Надежда Малчева и Александър Лиалиос. Гостуването се осъществява в партньорство с Община Солун, Генералното консулство на Република България в Гърция и Международния фестивал „Сцени на Струма“, който се провежда от 7-ми до 14-ти септември 2024 година за четвърти пореден път. Поканени са водещи имена от обществения, културния и бизнес сектори на гр. Солуни и околността, чуждестранни гости, представители на дипломатическите среди, на българската диаспора в района и медии.

Изложбата представя твореца Владигеров в контекста на музикалното изкуство и традиции на миналия век, в обкръжението на най-ярките имена в европейската и световна музикална култура. През ХХ век музиката на композитора намира възприемчива публика и в Гърция. Негови произведения като популярната Българска рапсодия „Вардар“ допринасят за културния диалог между България и Гърция, а представянето на музиката на композитора в „южната ни съседка“ служи като доказателство за трайните връзки между двете страни. В тазгодишното представяне на изложбата в гр. Солун (Гърция), която ще продължи до 27 септември, специален акцент са културно-творческите връзки на Владигеров с изявени гръцки композитори и музиканти, сред които Манолис Каломирис, Никос Скалкотас, Антиохос Евагелатос, Петрос Петридис и др. Концертът ще представи популярни камерни творби от Владигеров, както и Прелюд №2 опус 14 за пиано от Никос Астринидис в изпълнение на Александър Лиалиос.

Фестивалът „Сцени на Струма“ включва концерти, изложби, театър, поезия, танц, кино прожекции и различни спортове. Част от програмата му е насочена към детската аудитория. Името на фестивала ‘’Сцени на Струма’’ подсказва, че сцените се местят на различни места по поречието на реката.