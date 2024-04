Мистика и романтика покоряват публиката в проекта на Йордан Владев MUSICA PER DRAMMA

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Йордан Владев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Проектът MUSICA PER DRAMMA на Йордан Владев включва музика, композирана върху теми и мотиви от театрални спектакли и филми, аранжирана за джаз трио, камерен струнен оркестър, хор и солисти.

В концерта участват:

Емпатетик джаз трио

Йордан Владев – пиано,

Андрей Велков – барабани,

Димитър Сираков – контрабас

Хор Ave Musica

Камерен струнен оркестър

Диригент Таня Никлева

Art Libitum Band

Със специалното участие на:

Деница Димитрова – арфа

Роси Делиева – вокал

Арнау Гарофе Фарас – саксофон

Данаил Владев – ксилофон

В концерта ще прозвучи музика от огнените спектакли „Сердирикон“, „Паметта на огъня“, и „Метаморфози“ на Жар театър, танцовия спектакъл „Жълтата гостенка на Марияна Коева, документалния филм „В страната на Орфей“ на екоорганизация Родопи и др.

На концерта ще бъдат представени премиерно два албума:

„SOUNDTRACK COLLECTION” - двоен албум с избрани пиеси от спектаклите „Сердирикон“, „Паметта на огъня“ „Нощта на белите коне“ - спектакли на Жар театър, „Жълтата гостенка“ - танцов спектакъл на Марияна Коева, и филмите „Импулси“ - 3D филм на Руслан Драгостинов, „В страната на Орфей“ - документален филм на Еко организация Родопи, „Колелото на живота“ на Миглена Кралева, и изложбата „Бяла стая“ на проф. Станислав Памукчиев.

“МЕТАМОРФОЗИ” - с музиката към едноименния спектакъл на Жар театър.

Проектът ше бъде представен премиерно на 28.04.2024г. в голямата зала на ЦЕНТРАЛЕН ВОЕНЕН КЛУБ София. Начало 18:30 часа, вход свободен.

„Сердирикон” - огнени легенди от древния град – е огнен спектакъл на ЖАР театър, представен сред руините на древна Сердика. Спектакълът е създаден от международен екип от България, Италия, Испания, Полша, Словения, Унгария, Германия, Украйна и Палестина. Концепция: Пламен Радев и Елена Пап. Музика: Йордан Владев. Режисьор: Елена Пап, 2013

„Паметта на огъня” - е огнен спектакъл на ЖАР театър, продължение на „Сердирикон“, отново създаден за руините на древна Сердика с участието на международен екип от България, Франция, Украйна, Латвия и Йордания. Музика: Йордан Владев и Силдар Борисов-Дари. Концепция: Пламен Радев и Елена Пап. Режисьор: Елена Пап, 2014

„Метаморфози” - огнен спектакъл на ЖАР театър, базиран върху едноименното произведение на римския поет Публий Овидий, с ярки образи и истории от древногръцката, римската и тракийската митология. Спектакълът е представен сред руините на древна Сердика, както и в Пловдив. Концепция: Пламен Радев и Елена Пап. Музика: Йордан Владев. Режисьор: Елена Пап, 2020

„Жълтата гостенка” – е танцов спектакъл на Марияна Коева по едноименната поема на Христо Смирненски, 2009 Спектакълът разказва историята на трима герои – млада девойка, копнееща да се втурне в живота с целия плам на младостта, която научава, че е болна от туберкулоза. Хваната в капана на страшната болест, тя трябва да намери сили да се пребори с нея или да приеме неизбежното. Тя е изправена и пред дилемата дали да запази любовта и подкрепата на своя любим, така необходими в този труден момент, или да се раздели с него, за да му спести агонията да я гледа как умира. Не по-малка е трагедията на нейната майка, отчаяно търсеща начини да спаси своето дете от смъртта. Това е една тъжна и лична история, в която любовта се смесва с безсилието и ни среща с цената на трудните избори. История за пътя, който води от живота, пълен с радост и надежда, към горчивата реалност на неизбежната смърт. Път през страданието, страха, вината, път към смирението и приемането на съдбата в цялата ѝ горчива мъдрост и мощ.

„Страната на Орфей“ е документален филм, посветен на историята, природата, духовността и хилядолетното културно наследство на централните Родопи, създаден от Еко организация Родопи през 2005г.