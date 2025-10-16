Как маестро Йордан Камджалов отбелязва няколко юбилея с "Просветлена нощ"?

18 октомври 2025 (събота) 19.00 часа в Зала "България"

“Просветлена нощ” Кварто камерен оркестър с диригент Йордан Камджалов

Солист: Иван Пенчев (цигулка)

“Eine kleine Nachtmusik” - Wolfgang Amadeus Mozart

”Lark Ascending” - Ralph Vaughan Williams

“Transfigured Night” - Arnold Schoenberg

Поезия родена от чувствата, и претворена в музика. Винаги изненадващи в концертните си програми, за своя пореден Рожден ден на сцената, музикантите от QUARTO с диригента Йордан Камджалов ще представят на софийската публика в Зала България творби, които в първоначалния си вид са били поезия, но впоследствие са станали едни от най-значимите музикални произведения. Как би звучала чрез музика поемата на Джордж Мередит "Издигащата се чучулига", в която е описан полета на една чучулига високо в небето. Птицата полита от своето гнездо и пред очите й се разстилат красивите пейзажи на английската природа. На този концерт на 18 октомври в “Зала България" музикантите ще завършат програмата си с емблематичната “Просветлена нощ", вдъхновена от поемата на Рихард Демел: …"Ръцете му нейните силни бедра в прегръдка обвиха. Дъхът им във въздушна целувка се сля. И двамата в светлата нощ да вървят продължиха!" Музикантите решиха да започнат концерта си с емблематичната “Малка нощна музика” на Моцарт, а в бисовете ще включат любими творби от Вивалди и Чайковски. На сцената ще видите един оркестър от приятели от най-добрите български оркестри, обединени от любовта към музиката и вярата в свободата на духа