Маестро Йордан Камджалов за "Звукови светове 2" между Реквием и „Музикална магия” 3

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с маестро Йордан Камджалов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Наскоро се появи второто издание на книгата „Звукови светове. Диригентът Йордан Камджалов”. Творбата разглежда творческото разгръщане на талантливия български маестро чрез разбирането му за единението между музика, философия и наука. Автори на изданието са доц. д-р Спартак Паскалевски и доц. д.ф.н. Румяна Златанова. Книгата проследява творческия път на диригента до този момент и представлява ценен ресурс за разбиране на космополитния подход на Камджалов към музиката.

Оркестър „Генезис“ с диригент Йордан Камджалов ще изпълни „Реквием“ от Волфганг Амадеус Моцарт на 26 април от 18 ч. в зала „България“, съобщиха от фондация „Йордан Камджалов“. Солисти ще бъдат Мария Славова (сопран), Тамара Киракосова (мецосопран), Михаил Михайлов (тенор) и Виктор Кръстанов (бас). Ще прозвучат гласовете на Хора на Музикалната лаборатория за Човека с главен диригент Мая Василева. По повод десетата годишнина от създаването на оркестъра фондацията обявява продажба на билети с 50% отстъпка за всички служители, които работят в сферата на здравеопазването.

Маестро Йордан Камджалов и Плевенската филхармония ще представят в Търговище „Музикална магия” 3. Домакин на срещата с търговищката публика на 2 април ще бъде Драматичният театър в града, съобщиха от екипа на културната институция, цитиран от БТА. Йордан Камджалов - човекът, чийто път тръгна от Търговище, за да покори най-големите световни сцени, се завръща в родния град за една специална среща заедно с Плевенската филхармония. Заедно с маестрото публиката ще чуе изпълненията на двама изключителни музиканти - Вероника Тодорова и Атанас Маринов. Може би имената им не са по първите страници на вестниците, но в момента, в който тя докосне акордеона, а той - кларинета, ще разберете защо Маестрото ги е избрал за това пътуване, добавят от културната институция. Програмата на концерта включва твобри като „Заратустра“ и произведения на Брамс и Щраус. Музикалният разказ ще започне от 19:00 часа на сцената на Драматичния театър. Билетите за „Музикална магия 3” вече са в продажба.