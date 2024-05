Йордан Камджалов- от „Мистерия и свобода“ към "Стремеж"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с маестро Йордан Камджалов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Световна премиера на „Мистерия и свобода“ ще се проведе на 28 май от 20:30 ч. в Зала 1 на НДК. Концерт-спектакълът е с участието на Йордан Камджалов, Софи Маринова, GENESIS ORCHESTRA, The Eastern Quartet, Музикална лаборатория за Човека – Хор и Ансамбъл. Събитието ще се проведе и на 30 май от 19.30ч. в зала 1 на НДК. Билетите са разпродадени.

Маестро Камджалов ще продължи с концертните си изяви и през юни. На 9 юни той ще дирижира концерта по повод 90 години от рождението на композиторът и диригент акад. Васил Казанджиев. Съпроводът ще бъде на Симфоничния оркестър на Държавна опера – Русе, а солист ще бъде пианистката Надежда Цанова. Събитието е част от 55-тото издание на Международния фестивал "Софийски музикални седмици".

Васил Казанджиев е една от емблематичните фигури на Русе, които със своя авторитет, със своята историчност допринасят за многообразния културен лик на дунавския град. Той е една от личностите, които Русе ражда, възпитава и дарява на цяла България като безценно богатство от националната културна съкровищница. Васил Казанджиев е вдъхновен творец-композитор – истински авангардист в българското класическо музикално творчество, същевременно е безценен интерпретатор-диригент – припознат в света на диригентското майсторство и не на последно място – всеотдаен педагог, истински учител-мисионер, изградил облика на мнозина български диригенти, които работят по целия свят. Настоящата концертна програма е конструирана от неговия ученик Йордан Камджалов. Тя поставя една до друга една от ранните му творби и едно от най-новите му произведения, което имаше своята русенска премиера на 01 април 2024 с ексклузивното участие на очарователната талантлива пианистка Надежда Цанова. В програмата съвсем не случайно присъства и Осма симфония на Дмитрий Шостакович. Признанието на великия руски композитор и доверието му в таланта на Казанджиев е регистрирано още в началото на 1960-те години, когато тогава младия български композитор е забелязан от Шостакович и става лауреат на награда за модерна композиция. Двамата творци се срещат на една концертна сцена именно в Русе през 1965 година в афиша на Международния фестивал „Мартенски музикални дни“. С гордост русенци могат да споделят, че и двамата композитори са почетни граждани на Русе. В програмата на концерта ще прозвучат: В. Казанджиев - “Виртуозни движения”, “Празнична музика” (“Псалми и ритуали”) Д. Шостакович - Симфония № 5.