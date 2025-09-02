Йордан Камджалов организира Галаконцерт на българския талант за Деня на Съединението

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро Йордан Камджалов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 6 септември от 20.00 ч. пред катедрален храм "Свети Александър Невски" фондация "Йордан Камджалов" представя "Галаконцерт на българския талант". Събитието се реализира с подкрепата на Столичната община. Входът е свободен.

По повод 6 септември – Ден на Съединението на България – галаконцертът обединява поколения артисти в чест на националния празник.

Главен диригент и артистичен директор на събитието е маестро Йордан Камджалов. Солисти ще бъдат обещаващи млади музикални дарования – международни лауреати, утвърждаващи славата на българската изпълнителска школа – Виктор Вичев (пиано), Мария Славова (сопран), Диана Чаушева (цигулка), Атанас Маринов (кларинет), фолклорна вокална формация ИДНА.

В концерта ще участват Genesis Orchestra и хорът на "Музикална лаборатория за Човека" с диригент Мая Василева – един от най-големите смесени хорове в България.

Йордан Камджалов – главен диригент и артистичен директор; един от най-влиятелните български диригенти и съвременни будители, известен със своето изключително майсторство и вдъхновяваща артистична визия.

GENESIS ORCHESTRA – водени от своя професионализъм и страст към изкуството, изявени изпълнители с национален и международен опит обединяват сили, за да заявят нови измерения и перспективи в културно-просветното пространство.

Хорът на Музикална лаборатория за Човека с диригент Мая Василева – един от най-големите смесени хорове в България, който представлява широка гражданска селекция от личности с изявен вокален и артистичен потенциал, обединени от стремежа си да изпълняват световните шедьоври в класиката.