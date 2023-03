Йордан Камджалов и Людмил Ангелов - за първи път заедно в концерта "Солистите"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро Йордан Камджалов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Маестро Йордан Камджалов ще дирижира за първи път пианиста Людмил Ангелов в концерта със заглавие "Солистите". Той се организира от Плевенската филхармония в партньорство със Софийската филхармония и ще се проведе тази сряда, 15 март, от 19.00 часа в Зала "България" - София.

Концертмайсторът на Плевенската филхармония Чавдар Вълков обединява авторитетните музиканти в грандиозния концерт със Солистичен оркестър "Студио Примо".

Програмата включва произведения от епохата на романтизма до съвременността. Маестро Камджалов ще дирижира "Студио Примо" в първата част на концерта, в която виртуозният пианист Людмил Ангелов ще изпълни Втория клавирен концерт на Фредерик Шопен. В тази част публиката ще може да чуе и Камерна симфония от Феликс Менделсон Бартолди под диригенстството на Йордан Камджалов.

А.Маркес- Danzon 2 Специфичното във втората част на вечерта е, че Солистичен оркестър "Студио Примо" ще изпълни програма, изцяло в аранжименти за състава, направени от Пламен Проданов, а всички произведения ще бъдет представени без диригент. Ще прозвучат творби от Форе - Павана, Дворжак - Славянски танц № 2, Пиацола - Фуга и Мистерия, Петър Христосков - Малка токата, Л.Андерсон- Fidle-Fadle, A.Копланд- How Down и

В състава на оркестъра са:



Чавдар Вълков - цигулка

Владимир Станушев - цигулка

Санджар Сапаев - цигулка

Стоимен Пеев - цигулка

Ивайло Данаилов - цигулка

Стоил Богданов - цигулка

Евгени Николов - цигулка

Милен Максимов - цигулка

Георги Иванов - цигулка

Иван Стайков - цигулка

Гергана Петрова - цигулка

Ганчо Ганчев - цигулка

Виктор Мицев - виола

Евгения Бааджиева - виола

Анна Драганова - виола

Кристиян Чернев - виолончело

Виктор Трайков - виолончело

Марина Хинова - виолончело

Станислав Ушинкин - виолончело

Маргарита Калчева - контрабас

Всички тези музиканти, водещи инструменталисти - концертмайстори и лидери на оркестрите, в които работят у нас и по света, ще се съберат и свирят рамо до рамо в столичната зала "България" специално за концерта "Солистите", обзети от идеята да отпразнуват 20 години от създаването на Солистичен оркестър "Студио Примо". Част от артист-изпълнителите пристигат в България конкретно за тази изключителна вечер.

Билети на касата на Зала "България" и в мрежата на Eventim.bg