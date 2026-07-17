Йоана Гойчеа ще свири на исторически инструмент в края на Фестивал Allegra

Финалът на това издание на бижуто на фестивалите – Allegra е под мотото Триумф на духа. Виена – вечният притегателен център на музикалния гений и сцена на най-големите симфонични триумфи – е невидимата нишка във финалната вечер на тазгодишното издание на фестивал Allegra на 17 юли. Градът на триумфите на Бетовен, Брамс и Щраус-син стои в основата на празничния катарзис. На сцената излиза изключителната Йоана Гойчеа, лауреат на най-престижните конкурси и притежател на исторически „Гуаданини“ от 1761 г. Нейният интелигентен звук и огнен темперамент разкриват дълбоката човешка емоция на Концерта за цигулка от Брамс. Под палката на Джеймс Лоу, майстор на оркестровия баланс, Фестивалният оркестър „Алегра“ ще превърне финала в звуков фойерверк. Така програмата затваря своя кръг: от героичния патос на Бетовен, през философската дълбочина на Брамс, до искрящата виенска радост на Щраус – напомняйки, че изкуството неизменно води към светлината.

Подробности за програмата на фестивала, за солистите, както и билети за концертите може да намерите на https://allegrafestival.com/bg/concerts/2026-summer/. Билетите се продават и в мрежата на epayGO и на касите на Изипей.

Фестивал и академия Алегра се провеждат под патронажа на Посолството на Швейцария, с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Столичната община – Календар на културните събития и СПК, Италианския културен институт и Фондация „Константин и Зиновия Кацарови” и в партньорство с НМУ „Любомир Пипков”.

За солистката:

Йоана Кристина Гойчеа е една от водещите цигуларки на своето поколение. През 2017 г. тя печели първа награда на Международния конкурс за цигулари „Майкъл Хил“ в Нова Зеландия, а критиците възхваляват страстното ѝ изпълнение и я определят като „нова звезда на музикалния небосклон“. През 2018 г. тя печели първа награда на Германския музикален конкурс в Бон и е лауреат на Международния конкурс за цигулари в Индианаполис. През 2019 г. тя става лауреат на престижния конкурс „Кралица Елизабет“ в Брюксел. Тя е също така лауреат на Международния конкурс „Й. Брамс“ (2013 г.) и лауреат на Международния конкурс за цигулари „Фриц Крайслер“ във Виена (2014 г.).

Г-жа Гойчеа е свирила като солист на известни сцени в Европа, Азия, Америка, Нова Зеландия и Австралия, сред които Концертгебау Амстердам, Концертхаус Берлин, St Martin-in-the-Fields Лондон, Мелбърн Рецитал Център, Виенски Концертхаус, Бозар Брюксел, Майстерзингерхале Нюрнберг, Шанхайска концертна зала, Атенеум Букурещ, Таунхол Окланд.

В допълнение към кариерата си на солист, тя е и страстен камерен музикант.

Йоана Кристина Гойчеа е родена в семейство на музиканти в Букурещ през 1992 г. Тя учи при Мариана Сирбу, Петру Мунтеану и Кшищоф Вегшин в музикалните университети в Лайпциг, Рощок и Хановер.

Тя свири на цигулка на J.B. Vuillaume, предоставена от щедър частен дарител, както и на съвременна цигулка на Юрген Мантей (Лайпициг, 2021 г.).

Йоана Кристина живее във Виена и от 2020 г. е професор в Университета за музика и сценични изкуства.