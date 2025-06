Ромите на Европа, сърцето на Балканите: пресечни гледни точки във Френския институт в България

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Йоан Терио - аташе по институционално и техническо сътрудничество във Френски институт в България и Франсоаз Далман - научен сътрудник и куратор на изложбата БАРВАЛО в Музея за цивилизациите в Европа и Средиземноморието в Марсилия /превод: Здрава Стоева/

Роми, цигани, мануши, бохеми (роми от Централна Европа), романичели, синти, житани / хитанос… наименованията варират в зависимост от мястото и времето, за да опишат народ, който присъства в Европа от XV-ти век насам. През вековете този народ далеч не е бил маргинален, а е създал дълбоки връзки с европейските култури, езици и общества, от които тази нация е неразделна част.

От 2 до 5 юни 2025 г., Френският институт в България отваря широко врати за ромските култури. Чрез прожекции и вечерни срещи, тази поредица ще подчертае тяхната история, творчеството и разнообразието на артистичните им изяви в европейски мащаб.

Вход свободен. С предварителна регистрация. Превод френски/български.

Тези събития се организират в партньорство с MUCEM (Музей на цивилизациите на Европа и на Средиземноморието, Марсилия), с Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

Целта на тази поредица е да допринесе за по-доброто признаване на мястото на ромите в нашите общества, като популяризира ролята им на културни и артистични дейци и граждани на Европа.

Програма

Понеделник 2 юни, 18:30 – 21:00 Киновечер „Балът“

Вечерта ще започне с прожекция на филма „Балът“ (2024 г., 60 мин., на български език, със субтитри на френски), последвана от дискусия със Сесил Каню, една от режисьорките на филма, и със Стефка Николаева, сътрудник и главна героиня във филма.

„Балът“ е първият епизод от шестсерийната документална поредица „Надежда“, с режисьори Сесил Каню и Стефка Николова, която проследява радостите и изпитанията на ежедневието на едно ромско семейство от Сливен, през основните етапи от живота (раждане, кръщене, дипломиране, сватба и погребение). В „Балът“ ставаме свидетели на церемонията по дипломирането на младата Стефка Николаева, гордостта на семейството.

Вторник 3 юни, 18:30 – 20:30 История и ромски идентичности

Втората вечер ще бъде посветена на историята и идентичността на ромите в европейския контекст.

Тя ще бъде разделена на две части: преглед на основните моменти от съвременната история на ромите в Европа и дискусия за разнообразието и настоящото развитие на ромските идентичности.

Кръгла маса 1 : „Ромите в европейската история“

Анриет Асео , историк, Висше училище за социални науки (EHESS)

, историк, Висше училище за социални науки (EHESS) Грегоар Кузан , научен ръководител на списание Études Tsiganes (Изследвания за циганите)

, научен ръководител на списание Études Tsiganes (Изследвания за циганите) Татяна Сирбу, историк, Католически университет Лувен

историк, Католически университет Лувен Модератор : Люк Леви, съветник по сътрудничеството и културната дейност във Френско посолство и директор на Френския институт в България

Кръгла маса 2 : „Ромските идентичности днес“

Алексей Пампоров, социолог, Българска академия на науките

социолог, Българска академия на науките Огнян Исаев , докторант по антропология, Софийски университет

, докторант по антропология, Софийски университет Деян Колев, председател на център „Амалипе“

председател на център „Амалипе“ Сесил Каню, социолингвист, Университет Париж Сите (Université Paris Cité), лауреат на Institut universitaire de France (Френски университетски институт)

социолингвист, Университет Париж Сите (Université Paris Cité), лауреат на Institut universitaire de France (Френски университетски институт) Модератор : Йоан Терио, аташе за институционално сътрудничество, Френско посолство и Френски институт

Сряда, 4 юни, 18:30 – 21:00 Ромско културно творчество

Тази вечер ще бъде посветена на културното и художественото творчество на ромите. В първата част нашите лектори ще обсъдят различните форми на художествено изразяване: поезия, живопис, музика, театър, кино и изложби. Във втората част ще бъде представен концерт на духов оркестър „Карандила“ от Сливен.

Кръгла маса :

Франсоаз Далман , куратор в MUCEM (Музей на цивилизациите на Европа и на Средиземноморието, Марсилия), отзиви за организирането на изложбата „Барвало“ (2023): „Барвало. Роми, синти, мануши, житани, номади…“.

, куратор в MUCEM (Музей на цивилизациите на Европа и на Средиземноморието, Марсилия), отзиви за организирането на изложбата „Барвало“ (2023): „Барвало. Роми, синти, мануши, житани, номади…“. Елора Вейл-Енгерер, докторант в Националния институт за история на изкуството (INHA). Представяне на австрийската ромска писателка и художничка Сейя Стойка (1933-2013 г.)

докторант в Националния институт за история на изкуството (INHA). Представяне на австрийската ромска писателка и художничка Сейя Стойка (1933-2013 г.) Наталия Цекова, актриса: „Липсата на положителни образи на ромите в сферата на изкуството“

актриса: „Липсата на положителни образи на ромите в сферата на изкуството“ Ерик Крон, режисьор, разказ за създаването на документалния филм „Чакарака“

режисьор, разказ за създаването на документалния филм „Чакарака“ Модератор : Арно Боберо, аташе за научно и университетско сътрудничество, Френско посолство и Френски институт

20:00 Концерт на оркестър „Карандила“, с певицата Валентина.

Четвъртък, 5 юни, 18:30 – 20:30 Киновечер „Чакарака“

Прожекция на филма „Чакарака“ на режисьорите Силвен Мавел и Ерик Крон (83 мин., 2015 г., на френски и български, със субтитри на английски). Документалният филм разказва историята на българския ромски оркестър Чакарака в предградията на Бордо.

Представяне на филма от Ерик Крон, последвано от прожекция.

Петък, 6 юни и събота 7 юни – Детски ромски фестивал „Отворено сърце“ във Велико Търново

В продължение на тези събития, Центърът за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, партньор на Френския институт в България, ще организира Детския ромски фестивал „Отворено сърце“ във Велико Търново, на 6 и 7 юни 2025 г.