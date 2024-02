Якуб Орлински и Михал Биел пред Classic FM: "За нас е важно да не бъдем заключени в една рамка"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте какво споделиха забележителният контратенор Якуб Орлински и талантливият пианист Михал Биел пред радиоводещия Георги Митов, озвучени от Павел Сотиров и Светослав Николов от bTV Radio Group! Интервюто е разположено под главната снимка!

Изявените поляци гостуват по покана на на Соня Йончева, чийто продуцентски екип от SY11 Events организира цикъла от рецитали със световноизвестни оперни изпълнители. Рециталът „Красота и думи“ ще се проведе на 13 февруари, вторник, от 19.30ч в зала „България“. По повод предстоящия Свети Валентин два билета струват, колкото един през сайта на Ивентим!

Пред Classic FM младият оперен певец с рядко срещан глас си припомни участието на сцената със Соня Йончева по време на телевизионно излъчване от Театър Шанз- Елизе, където изпълняват дуета на Попея и Нерон. "Беше забавно, защото извън сцената си говорихме на един език, а на сцената трябваше да си говорим един срещу друг на съвсем различен език. Беше супер впечатляващо и приятно. Хареса ми това, че по време на репетицията изработихме всичко толкова прецизно, а в момента на снимките и реалното ни участие имаше силна доза импровизация. Аз не обичам тази премереност- ти стоиш два сантиметра по-вляво, аз тръгвам към теб с две крачки натам, а после ти ме заобикаляш...Не обичам това, защото трябва да бъдем естествени в залата пред публиката, която следи всяко твое движение, жест и тон. Ето защо обичам участията на живо и затова останах с много добри впечатления от работата ми със Соня Йончева през този следобед".

Якуб Орлински счита, че "за нас е важно да не бъдем заключени в една рамка тоест “аз съм контратенор и трябва да изпълнявам само барокови музикални произведения” или “трябва да пея само модерни композиции”. Днес действително много автори пишат музика за контратенори, като творбите им попадат в категория джаз и барокова музика или модерна музика. Всъщност има какво да се изпълни от класическия период или от романтизма. В този смисъл, съществува репертоар за контратенори, но трябва да се подбере мъдро и внимателно", сподели Якуб Орлински.

Според Михал Биер, "е важно да обменяш мисли и мнение със сценичния ти партньор по всяко време, както и да получаваш отговор по всяко време. Подкрепям позицията на Якуб, че трябва да сме въвлечени заедно в това изкуство. Не искам да го наричам “конфликт”, но различните мнения са изключително подсилващи творческия процес. Това го прави интересен и развиващ, а не скучен. Откриваш нови неща и придобиваш опит за тях".

Михал Биел отбеляза още, че "все още има интерес у младите хора към класическата музика. Има огромно количество младежи, които искат да се занимават с опера и разполагат с впечатляващи, изумителни гласове. Мисля, че благотворно въздействие върху днешното младо поколение е невероятният достъп до записите на цялата възможна музикална история т.е откакто е възможно да се осъществяват такива записи. Мисля, че предимството на съвременните поколения е, че не е нужно да влизат в библиотека или архив, за да чуят дадени стари записи с легендарни артисти от началото на 20 век".

Якуб Орлински коментира и своите страсти извън сцената. "Аз бях много активно дете. Откакто се помня, се занимавам с акробатика, карам скейтборд, ролери, сноуборд. За мен това е обичайно, но брейк танците са на първо място и продължавам да ги обичам". Контратенорът разказва, че харесва модата, защото като студент е работил с различни модни компании. "Оформих стила си в областта на уличната мода. В студентските години работих като манекен, когото снимат в реклами на облекла, защото трябваше да се издържам финансово, за да уча. Не искам да следвам трендовете. Опитвам се да се чувствам добре с това, което нося и то да е функционално. Моето правило винаги е било да нося удобни обувки и панталони и, когато поискам, да мога да танцувам, скачам или бягам. Сега, когато работя като певец и пътувам по света, все повече модни журнали желаят да ме снимат, защото имам опит като модел за различни марки. Правя го и ми харесва, но това не е моята цел или приоритет. Преди всичко аз съм певец и обичам това изкуство. Вярно е, че лицето ми е било на кориците на водещи полски и световни модни и лайфстайл списания, за които съм давам интервюта и съм правил допълнителни специални фотосесии. Това е чудесно и ме радва. Стилът ми се води от това, което харесвам, а не от това, което е модерно", добави той.