Любка Георгиева от НДК: Есенното издание на Салон на изкуствата 2025 започва на 1 октомври

Есенното издание на възродения фестивал САЛОН НА ИЗКУСТВАТА започва след броени дни в Националния дворец на културата. Шеметна вихрушка от докосващи душата изложби, вълнуващи концерти, интересни мюзикъли, спектакли и литературни събития ще обхване пространствата на Двореца от 1 октомври до 15 ноември. Отново ще бъдат представени млади таланти, както и вече утвърдени имена, не са пропуснати и най-малките.

През изминалата пролет фестивалът беше възобновен след близо 10-годишно прекъсване, а за първи път в историята му ще има и второ издание в рамките на една и съща година. Този път форматът е обогатен и с много музикални събития, които сами по себе си съставят пъстра палитра от стилове – джаз, фолклор, старобългарска музика, мюзикъл, детски концерти.

На 1 октомври, в Деня на музиката „Салонът“ ще започне с две интригуващи събития.

За първи път в България Галерия 33, Варна ще представи в пълния й вид експозицията „Преоткрито изкуство“. Австрийската колекция на Хервиг Хадвигер (1945-2021)“. Една изложба-явление за културния живот на страната, където ще бъдат показани над 200 творби на именити български автори. Колекцията е сред най-значимите сбирки на родното изкуство, пренесени от Австрия обратно в България. В нея са включени произведения на изтъкнати български художници като: Никола Манев, Георги Божилов – Слона, Георги Ковачев, Георги Стоянов, Георги Радулов, Георги Баев, Долорес Дилова, Димитър Чолаков, Димитър Войнов, Енчо Пиронков, Иван Обретенов, Иван Славов, Йордан Кисьов, Красимир Колев, Марин Марков, Никола Терзиев, Николай Янакиев, Никифор Цонев, Румен Читов – Кашо, Светлин Русев и др. Изложбата може да бъде видяна на Полуетаж – запад от 1 до 15 октомври. Откриването е от 18:00 часа.

Отново на 1 октомври от 19:00 часа в зала 9 на НДК публиката ще преживее едно вълнуващо пътуване през времето с авторския концерт-спектакъл на вокален ансамбъл „Елици“, наречен „Верую“. Старобългарската музика, митологичните фолклорни образци и авторските произведения на ансамбъла се обединяват в калейдоскоп от артистично, изпълнителско и вокално майсторство. В спектакъла ще бъдат представени музикални находки в автентичен вид, открити и записани в различни краища на страната, които са част от нематериалното културно наследство на България.

Есенният „Салон на изкуствата“ ще озари пространствата на НДК с още няколко забележителни изложби. Веднага след „Преоткрито изкуство“, от 16 до 31 октомври младите автори от фондация „Четири уши“ представят “Eleven Years Later” с произведения, изпълнени в различни материали и техники, хармонично свързани помежду си. Паралелно с тяхната изложба в арт галерията на Двореца ще бъде показана „Живопис и графика – отражения на емоции и визуални впечатления“, експозиция от около 50 графични и живописни произведения на художника Доси Димчовски, по-известен в артистичните среди с псевдонима „Осакадосака“.

В началото на ноември пък „рицарят на стоманените дами“ Живко Седларски отново ще представи в НДК изящните си скулптори и скици, вдъхновени от женската ефирност и грация. Изложбата може да бъде видяна от 1 до 15 ноември в арт галерията на НДК и носи името „Haute Soudure – Дефиле от стомана“.

Програмата на фестивала включва и няколко вълнуващи музикални събития като концертът за 8 арфи „OctoHarpis“ - неповторимо музикално събитие, което ще събере наедна сцена съзвучие от осем изящни арфи. Датата е 20 октомври, а мястото зала 3. В октета участват: Кохар Андонян, Лили Стоева, Божана Божилова, Никол Самарева, Гергана Николова, Яна Георгиева, Натали Михайлова и Габриела Орозки.

Вълшебната история на Аладин ще оживее в едноименния спектакъл на Държавна опера „Варна“ на 2 ноември в зала 1. Събитието е базирано на най-играния и най-печеливш мюзикъл на Disney. Вълшебната приказка за лампата, джина и сбъднатите желания ще бъдат претворени в пищна сценична продукция с вълнуваща музика, ярки персонажи и размах, който ще зарадва и малки, и големи. Българската оркестрация и музикалното ръководство са поверени на маестро Страцимир Павлов. Режисурата е дело на Петко Бонев. В ролите на Аладин и Жасмин ще видим Александър Иванов, Георги Георгиев, Валерия Василенко и Кристияна Атанасова.

Тази година вокална група „Бон-Бон“ празнуват рожден ден в НДК на 18 октомври в зала 2/Театър Азарян. В събитието ще вземат участие и Александър Васев-пиано, Емилио Мархолев-бас китара, Цветан Маринов-китара и Калоян Минчев-барабани. Символичната музикална торта ще бъде съставена от любими детски песни на композитора Борислава Танева.

Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ ще гостува на Салона на изкуствата с джаз и фолклорен концерт. На 3 ноември в зала 3 от 19:00 часа публиката ще се наслади на „БГ джаз в Салона“ на Биг бенда на НМА с ръководител и диригент Михаил Йосифов. Младите джазмени ще представят творби на български поп и джаз класици: Милчо Левиев, Бенцион Елиезер, Янко Миладинов, Йосиф Цанков, Ангел Заберски, Вили Казасян, Светозар Русинов, Христо Йоцов.

Ден по-късно, на 4 ноември от 19:00 часа в зала 9 ще прозвучи концерта „По пътя на фолклора“ в изпълнение на даровитите студенти – инструменталисти и певци от класовете на доц. д-р Димитър Христов, ас. д-р Ваня Монева, гл. ас. д-р Дарина Славова, хон. ас. Нели Андреева, хон. ас. Ивелина Димова, хон. ас. Христина Белева, хон. ас. Недялко Недялков и хон. ас. Петьо Костадинов. Програмата включва песни и инструментали от родния ни фолклор: творби от Кр. Кюркчийски, Ф. Кутев, Ст. Кънев, Ив. Вълев, Ан. Наумов, Г. Андреев, П. Ралчев, Ст. Пауров, Дим. Христов, П. Пеев и др.

Читалищата на район „Триадица“ ще изнесат своя тържествен концерт, посветен на Деня на народните будители на 5 ноември в зала 11 (кино Люмиер). Над 100 изпълнители от музикалните, театрални и танцови школи на НЧ „Петър Берон 1926 г.“, НЧ „Димитър Динев“, НЧ „Светлина 1940“ и НЧ „Иван Денкоглу 1867 г.“, ще зарадват публиката със своите вдъхновяващи изпълнения.Концертът е наречен „Ние, будителите“.

Литературната програма на „Салона“ ще продължи с представянето на новия роман на Деметра Дулева „Авеню Версай“ на 29 октомври, както и книгата „Контури на един живот“ с автор Яп Робен на 30 октомври.

Театралният салон в НДК пък ще представи два любопитни спектакъла в зала 2/Театър Азарян - „Лавандулови момичета“ на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, Варна на 5 ноември и „Арт“ на Театър Пловдив на 12 ноември.