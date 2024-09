Изложбата “Самозванци” отправя призив за размишление върху темата за идентичността в съвременното общество

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Пламена Радева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Самозванецът е човек, който прикрива истинската си същност с цел заблуда. Така и картините от самостоятелната изложба на Пламена Радева "Самозванци" на пръв поглед заблуждават с това, какво действително изобразяват. Изложбата цели да предизвика възприятията и да разкрие неочаквани пластове зад привидно ясни и познати образи. Картините са фокусирани върху теми от съвременния живот на Запада, свързани с личния избор, самопреценката и социалната динамика в обществото. Творбите не налагат мнение, а задават въпроси – за личния избор, социалните роли и противоречието между вътрешния свят и външната реалност. Вдъхновението идва от времето прекарано в Университета на изкуствата (University of the Arts) в Лондон, където Пламена Радева изучава изящно изкуство. На фона на мулитукултурния облик на града, тя започва да наблюдава многообразието около себе си и да си задава въпроси, за да разбере какво ни формира като хора, какво ни подтиква към определена роля в обществото, какво ни провокира да бъдем различни. Тези въпроси водят до създаването на концепцията “Самозванци” и картините свързани с нея.

Снимка: Тодор Бърганов

Изложбата няма за цел да покаже субективна гледна точка спрямо определена тематика, а да отвори диалог да говорим за проблемите и темите, за които още преди да започнем разговор имаме силно мнение. Картините канят по хумористичен начин зрителите да анализират своите убеждения и да не правят прибързани заключения преди да са разгледали внимателно богатия визуален свят пред тях. Големите въпроси изискват откритието на нови и непознати перспективи.

“Англия добави още един слой към моите разбирания, който се свежда до една въпросителна дума – ЗАЩО? Защо правиш дадено нещо и с каква цел, за кого? Тогава започнах да наблюдавам хората около мен и да си задавам въпроси – защо съм такава, каквато съм, и какво подтиква хората да бъдат себе си, да бъдат част от злободневието, да бъдат различни, да протестират или просто да потънат в сенките и да си живеят спокойно. Как нашето собствено “ЗАЩО?” определя нашия живот и изразяване? Моите картини са пътеводители в този размисъл и аз ви каня да се впуснете в това пътуване заедно с мен” споделя визуалната артистка Пламена Радева.

Официалното откриване на изложбата ще се състои на 1 октомври от 19:00 ч. в галерията на Оборище №5 в София. Изложбата ще остане отворена за посетители до 12 октомври.

Пламена Радева е визуален артист, чийто творчески път преминава от хоби до философия за света чрез изкуството. Обучението ѝ в Университета на изкуствата в Лондон (UAL) в специалността Изящно изкуство (Fine Art Painting) преобръща нейните представи за изкуството като средство за дълбока комуникация. В своите картини, част от концепцията "Самозванци", тя изследва формирането на личната идентичност, ролята на хората в обществото и въпросите, които сами си задаваме. Нейното творчество служи като огледало на лични и социални въпроси.