Изложбата „Отвъд повърхността“ свързва Бразилия и България

В галерия „Мисията“ към Държавния културен институт към министъра на външните работи се състоя откриването на изложбата „Отвъд повърхността“ на фондация „Аматерас". Изложбата е съвместен проект между България и Бразилия и е част от тазгодишното издание на София Хартиен Арт Фест.

Изложбата представя съвременни художествени практики от Бразилия, разглеждащи темите за паметта, идентичността, културните пластове и невидимите връзки между човека, природата и обществото. Тя е част от дългогодишната програма за културен обмен между България и Бразилия, развивана от 2016 година насам по инициатива на Фондация „Аматерас", Елора Студио и партньорски организации от двете държави.

Събитието беше открито от и. д. директора на ДКИ - г-н Явор Койнаков и посланика на Федеративна република Бразилия в Република България Н. Пр. Пауло Роберто Кампос Тарисе да Фонтоура. Официален гост бе зам.министърът на външните работи - г-н Христо Полендаков.

Специален акцент в откриването бе пърформансът „Присъстващо тяло“ (Corpo Presente) на Андреа Барбур. В него авторката изследва отношенията между тялото и неговата среда, между човека и природата и следите и паметта, които той оставя след себе си.

Куратори на изложбата са Даниела Тодорова от фондация „Аматерас", Анжела Барбур и Елиана Анхина. В изложбата участват Андреа Барбур, Анджела Барбур, Катарина Сюлейман, Силдо Оливейра, Елиана Анхина, Жаклин Аронис, Лусиане Кунде, Марио Фиоре и Нинетас Рабнер.

Изложбата може да бъде разгледана до 31 август, всеки делничен ден от 10:00 до 17:00 ч.