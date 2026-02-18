„Изкуството среща бизнеса“: Над 30 творци поставят основите на нови партньорства чрез Artime Pitch & Training

Your browser does not support the audio element.

Близо 30 творци от различни арт сфери взеха участие в първото издание на Artime Pitch & Training – обучителни срещи, в които „Изкуството среща бизнеса“. В периода от октомври 2025-та до 7-ми февруари 2026-та се проведоха седем обучителни събития, водени от разнообразни лектори с богат опит. Така са поставени основите на нови взаимоотношения между бизнеса и изкуството. Финалното специално събитие е на 21 февруари от 18:30ч. в пространството Мисия 23.

Темите по време на срещите, които бяха засегнати освен набирането на средства, са административно обслужване на проект, което включва счетоводни и юридически въпроси, изграждане на маркетингова стратегия, разработка на финансова рамка, както и презентация пред бъдещи спонсори. По време на обученията, всеки от участниците имаше възможност да разработи устойчив бизнес план за своя творческа идея с насоки от лекторите.

„Всичко надвиши очакванията ни. Срещнахме невероятно отворени и работливи артисти, готови да променят средата заедно с нас. Вярвам, че сме на прав път,“ споделя Йоанна Маринова, създател на Artime и организатор на събитието. „Най-голям интерес предизвика темата за нефинансовите ресурси и партньорства”.

Зад успеха на програмата стоят ментори с богата биография, сред които Христомир Христов-Ричо, Владимир Господинов, Стойо Тинков, Емануел Тонев, Естел Василева, Данаил Коев, Мила Петрова и Василена Винченцо-Коломоец.

Кулминацията на 21 февруари ще противопостави теорията на практиката. Четири избрани екипа ще представят своите проекти в реална среда пред представители на корпоративния сектор. Събитието не е просто презентация, а директен мост за осигуряване на частно финансиране и дългосрочни партньорства.

“Artime Pitch & Training” е първата поредица бизнес обучителни събития, насочени към културни организации, независими артисти и творчески екипи, в които творците могат да получат знания, практика и мрежа от контакти, така че творческите им идеи да се превърнат в успешни и устойчиви инициативи. Първите бизнес срещи за артисти с мото „Изкуството среща бизнеса“ организират Йоанна Маринова (създател на Artime) и Василена Винченцо-Коломоец (актриса). Главната тема на срещите е как да убедиш бизнеса да финансира творчески проект.

Билети за финалното събитие могат да бъдат намерени на Artime.bg.

Missia23 е креативно пространство за визионери, творци и смели умове - дом на новото българско мислене, култура и естетика. Мисията им е да обединят българските творци и да изградят общност, която се вдъхновява и развива заедно.

Artime е културен стартъп, които има за цел да създаде мост между бизнеса и изкуството. Основан през 2023 от Йоанна Маринова и финансиран както от Фонда на Фондовете по програма развитие и иновации чрез Innovation Capital, така и от частния сектор. Йоанна е завършила Бизнес и Хотелиерство в Швейцария (2019) и Актьорско майсторство в НБУ (2023), а сега чрез Artime заедно с Василена Винченцо-Коломоец организират първите бизнес обучителни събития за творци от всякакви сфери на изкуството.