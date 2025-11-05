Изявеното чешко дуо Амброш ще свири тази вечер в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Мирослав Амброш и Зузана Амброшова /превод: Силвия Дерибеева/, разположено в звуковия файл (с музикални изпълнения) под главната снимка!

Цигуларят Мирослав Амброш и пианистката Зузана Амброшова, под името Ambroš Duo Prague, жънат успехи вече двадесет години не само в Чехия, в цяла Европа, но и в задокеанските страни, в Южна Корея, Канада и особено в САЩ и Южна Америка.

На 5 ноември от 19.00 часа с вход свободен е концертът на Ambroš Duo Prague в Чешкия център в София. Дуото е за втори път в България, първото им гостуване е в София и в Балчик през 2013 година.

Програмата на концерта ще включва композиции от Джузепе Тартини, Антонин Дворжак, Леош Яначек, Йозеф Сук, Виторио Монти и Антонио Бацини.

Снимка: Чешки център София

Мирослав Амброш (р.1987) е водещ чешки цигулар. Учи в Пражката консерватория, след това Музикалния факултет на Академията за изящни изкуства в Прага и HMT в Хановер. Той е последният ученик и концертен партньор на легендата на цигулката Йозеф Сук - внук на композитора и цигулар Йозеф Сук и правнук на композитора Антонин Дворжак. Световноизвестният цигулар Пинкас Цукерман му предага обучение в Отава, Канада.

Завършил е редица майсторски класове и има над 1500 концертни изяви в Европа, САЩ, Канада и Южна Корея. Още по време на следването си печели много награди от международни конкурси. Получава златен медал на международния конкурс във Виена и сребърен медал в Ню Йорк през 2020 г. През 2022 г. печели златен медал в Ню Йорк. През 2024 г. отново в Ню Йорк става абсолютен победител сред 300 участници от всички инструментални групи.

Трябва да се спомене и сътрудничеството му с диригента Иржи Белохлавек, с когото открива концертния сезон на Пражката камерна филхармония с Концерта за цигулка на Чайковски. Свирил е соло и с други водещи чешки и словашки ансамбли, включително Пражкия симфоничен оркестър и Словашкия филхармоничен оркестър. Като изпълнител участва и на най-известните чешки фестивали като „Пражка пролет“ и „Сметанова Литомишъл“.

Богата е и неговата звукозаписна дейност. На осемнадесет години Мирослав Амброш записва дебютния си диск с пианистката Зузана Амброшова за музикалния лейбъл ArcoDiva. Многократно прави записи за чешката и словашката телевизия и радио, както и за радио Марсилия, Люксембург и Би Би Си. Най-значимият е съвместният му диск с Йозеф Сук за Supraphon, който през 2008 г. получава наградата Editor´s choice от списание Classic FM в Англия.

Зузана Амброшова е търсен камерен музикант. Започва обучението си в Консерваторията в Кошице, възпитаничка е на Музикалния факултет към Академията за изящни изкуства в Прага. Допълва обучението си в майсторски класове по пиано във Ваймар, Германия.

Като лауреат на конкурса за пиано „Сметана“ и международния конкурс Beethovenův Hradec, на 16-годишна възраст свири соло с Държавната филхармония на Кошице. Свирила е и като солистка на Виенския филхармоничен оркестър.

Преподавала е в Консерваторията в Кошице, работила е в Пражката консерватория, консерваторията „Ян Дейл“ и гимназията „Ян Неруда“, сътрудничи с Музикалния факултет към Академията за изящни изкуства в Прага. Канена е като сътрудник в международните конкурси и курсове „Пражка пролет“, „Талант на годината“ и Ameropa.

Свирила е на много концерти и фестивали в Словакия, Германия, Унгария, Австрия, Франция, Италия, Холандия, Люксембург, Испания, Хърватия, Швейцария, България, Норвегия и Монако. Завръща се на много важни международни сцени и фестивали. Прави много успешни турнета в САЩ през 2016 и 2018, 2019 и 2020 г. През март 2024 г. Ambroš Duo Prague се представя пред публика в Далас, Чикаго, Сидър Рапидс, Минеаполис, а наскоро и в Канада – в Торонто и Отава, откъдето получава и повторна покана за 2025 г. През август 2022 г. се осъществятва отлаганото от две години турне в Аржентина. През 2023 г. са концертите в столиците на Парагвай и Уругвай.

Зузана Амброшова прави записи за чешките и словашките радио и телевизия.