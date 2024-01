Изявени български музиканти ще отбележат 268 години от рождението на Моцарт в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с цигуларя и създател на Quarto Quartet Иван Пенчев и оперния артист Добромир Момеков, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 22 януари от 19.30ч. в Централния военен клуб в София ще се състои тържествения концерт с избрани музикални шедьоври и емблематични оперни арии от гениалния Волфганг Амадеус Моцарт. По този начин ще бъде отбелязана 268 -та годишнина от рождението на композитора. Събитието "Happy Birthday, Mozart!" ще се проведе под почетния патронаж на Н. Пр. Андреа Икич-Бьом, Посланик на Република Австрия в Република България. Изпълненията ще бъдат поверени на Quarto Quartet и приятели заедно с изявения баритон Добромир Момеков. Сред шедьоврите на Моцарт, които ще прозвучат, са Увертюра към операга „Вълшебната Флейта", Дивертименто в Ре мажор, „Малка нощна музика", арии от оперите „Дон Жуан", „Сватбата на Фигаро" и други.

Снимка: ПРоМА-Професионална Мениджмънт Агенция

„Не свирим често „Малка нощна музика“, защото е твърде популярна и предпочитаме да представим по-неизвестни неща, но в случая ни поканиха да изсвирим най-известните (произведения на Моцарт)“. Това заяви цигуларят и създател на Quarto Quartet Иван Пенчев за Classic FM, който е медиен партньор на събитието. „Особеното е, че за този концерт организаторите са замислили да има и водещ, който ще разказва историята на произведенията, и публиката (ще) се приближи до живота на Моцарт, когато е писал тези произведения. Това много ни липсва в типичните класически концерти“, добави той.

„По моя инициатива, ще поканим един много млад, талантлив и перспективен наш бас, Виктор Кръстанов, с когото имаме една изненада в една от ариите на Моцарт“, поясни Добромир Момеков, който наскоро се завърна от успешни участия на авторитетни оперни сцени в Испания.

„Установено е, че малките деца, дори и бебетата, се повлияват интелектуално от музиката на Моцарт“, каза още Иван Пенчев. По думите му, твърдението за конкуренцията между Салиери и Моцарт, "категорично не е достоверно, защото Моцарт е бил като явление тогава и едва ли е имало такива дребни свади“.